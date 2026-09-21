Angola: Une délégation angolaise étudie le modèle brésilien de formation professionnelle

20 Septembre 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Brasília — Une délégation du ministère de l'Industrie et du Commerce et de la Banque de développement d'Angola (BDA) s'est rendue vendredi, à Brasília, afin de découvrir l'expérience brésilienne en matière de formation et de qualification professionnelles des jeunes, notamment dans les domaines liés au développement industriel.

Selon un communiqué de l'ambassade d'Angola au Brésil, la visite s'est déroulée dans les locaux du Service national de formation industrielle (SENAI) à Taguatinga Norte, dans le cadre d'une mission d'étude menée avec le soutien de la Banque africaine de développement (BAD).

Au cours de cette visite, la délégation a découvert des formations et des solutions de formation professionnelle dans les secteurs du textile et de l'habillement, du développement de systèmes, des systèmes énergétiques, de l'électronique et de l'automatisation.

Cette expérience leur a permis d'observer les mécanismes d'adéquation entre la formation professionnelle et les besoins du secteur productif, ainsi que des modèles de formation destinés aux jeunes visant à renforcer leurs compétences techniques et à faciliter leur insertion professionnelle.

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La mission vise à recenser les expériences brésiliennes susceptibles d'être utilisées en coopération et adaptées au contexte angolais, notamment dans les domaines de l'industrialisation, de la diversification économique, du développement des chaînes de production, du transfert de technologies et de la formation du personnel.

La délégation du ministère de l'Industrie et du Commerce est conduite par le haut fonctionnaire Evaristo Baptista, tandis que l'équipe de la Banque africaine de développement est dirigée par Maria Anita.

Il est également indiqué que la délégation a visité le Mémorial JK, un lieu dédié à la vie et à l'héritage de Juscelino Kubitschek, président du Brésil à l'origine de la construction et de l'inauguration de Brasília en 1960.

La présence de la délégation angolaise à Brasília s'inscrit dans le cadre d'une mission d'étude visant à identifier les opportunités d'investissement, les partenariats et les mécanismes de coopération susceptibles de contribuer à l'industrialisation et à la diversification de l'économie nationale.

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