Afrique: Ghizlane Chebbak de retour chez les Militaires

C'est le gros coup du mercato estival. Élue Meilleure Joueuse Africaine aux CAF Awards 2025, Ghizlane Chebbak fait son retour à l'AS FAR.

Après une saison passée à Al-Hilal, en Arabie saoudite, la capitaine des Lionnes de l'Atlas retrouve son club de coeur. À 36 ans, elle revient chez les Militaires, qu'elle avait quittés en 2024 après plus d'une décennie à écrire l'histoire du club. Elle avait ensuite rejoint Levante Badalona, en Espagne, avant de poursuivre son aventure à Al-Hilal.

Celle qui a tout gagné avec l'AS FAR

À l'AS FAR, Ghizlane Chebbak n'est pas une recrue comme les autres. Elle est une figure du club, presque une institution. La saison 2013-2014 reste gravée dans les mémoires : 54 buts en 20 matches, un record national.

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Meilleure buteuse du Championnat en 2014, 2015, 2016, 2017 et 2023, meilleure joueuse du Championnat en 2018, 2020 et 2022, elle a collectionné les titres nationaux avant d'aller chercher le trophée qui manquait encore à son palmarès : la Ligue des Champions Féminine de la CAF, remportée en 2022 face aux Mamelodi Sundowns (4-0).

La Ligue des Champions en ligne de mire

Et il y a désormais un nouveau défi. En novembre dernier, en Égypte, l'AS FAR a remporté une deuxième Ligue des Champions Féminine de la CAF, en dominant l'ASEC Mimosas en finale (2-1), grâce à deux penalties transformés par Hanane Aït El Haj et Zineb Redouani. En demi-finales, les Marocaines avaient éliminé les tenantes du titre, le TP Mazembe, aux tirs au but.

Chebbak avait suivi ce sacre depuis les tribunes du stade du Canal de Suez, à Ismaïlia. Cette fois, elle sera sur le terrain pour tenter de conserver la couronne continentale.

C'est tout l'enjeu de son retour. Avec son ancienne capitaine dans ses rangs, l'AS FAR entend défendre son titre et poursuivre sa domination sur le continent. Le recrutement a également été renforcé avec huit arrivées annoncées, dont celle de l'internationale jamaïcaine Shanise Foster.

De quoi nourrir une ambition claire : réussir le doublé continental et décrocher, dans le même temps, le billet pour les barrages de la Coupe des Champions Féminine de la FIFA.