Afrique: La Gambie sacrée championne de l'UFOA A U-17

La Gambie a remporté le tournoi de l'UFOA A U-17 en s'imposant face au Sénégal, pays hôte, aux tirs au but (5-3), dimanche à Dakar, après un match nul sans but.

Les Baby Scorpions ont résisté à la pression constante des Lionceaux au stade Léopold-Sédar-Senghor avant de faire la différence lors de la séance de tirs au but, privant ainsi le Sénégal d'un troisième titre régional.

Le tir de Cheikh Thior, manqué, a été décisif. Les Gambiens ont transformé leurs cinq tentatives, tandis que le gardien sénégalais Assane Sarr n'est pas parvenu à réaliser l'arrêt qui aurait permis à son équipe de rester dans la course.

Cette victoire vient récompenser une campagne solide de la Gambie, qui a une nouvelle fois affiché sa rigueur défensive face à un Sénégal qui n'avait encaissé aucun but dans le temps réglementaire durant le tournoi.

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Les deux finalistes avaient déjà assuré leur qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations U17, au Maroc. La Guinée a décroché le troisième billet de la zone WAFU A en dominant le Liberia (2-0), dimanche dans le match pour la troisième place.

La Gambie résiste à la pression sénégalaise

Porté par son public, le Sénégal voulait profiter de l'avantage du terrain et s'est procuré plusieurs occasions. Mais les Lionceaux se sont heurtés à une défense gambienne bien organisée.

Cheikh Oumar Sy, Daouda Fofana Fall et Kader Ndour ont notamment tenté de forcer la décision, sans parvenir à trouver la faille. Le bloc gambien est resté compact jusqu'au bout.

La tâche des Sénégalais s'est encore compliquée en fin de rencontre avec l'expulsion de Mahamet Ba à la 88e minute. Le Sénégal a alors dû terminer la rencontre à dix.

Malgré cette supériorité numérique, la Gambie n'a pas réussi à faire la différence avant la fin du temps réglementaire. Le titre s'est donc joué aux tirs au but.

Le gardien sénégalais Assane Sarr, pourtant décisif à plusieurs reprises depuis le début du tournoi, n'a pas pu rééditer ses exploits. Le penalty manqué par Thior a ensuite offert une ouverture aux Baby Scorpions.

Les Gambiens ne l'ont pas laissée passer. Avec cinq tirs au but réussis, ils se sont imposés 5-3 et ont décroché le titre régional sur le sol sénégalais.

La défense sénégalaise ne suffit pas

Cette défaite est d'autant plus frustrante pour le Sénégal que les Lionceaux avaient réalisé un parcours remarquable sur le plan défensif.

Ils ont terminé le tournoi sans encaisser le moindre but dans le temps réglementaire. Mais la Gambie était également parvenue à maintenir le Sénégal muet lors de leur précédente confrontation dans la compétition.

Cette solidité défensive a une nouvelle fois fait la différence en finale. Les Baby Scorpions ont résisté aux assauts sénégalais avant de s'imposer lors de la séance de tirs au but.

Le Sénégal devra se contenter de la qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations U17, qui lui permettra de défendre ses ambitions continentales au Maroc.

La Guinée décroche le dernier billet

La Guinée accompagnera le Sénégal et la Gambie à la prochaine CAN U-17 après sa victoire contre le Liberia (2-0), dimanche, dans le match pour la troisième place.

Boubacar Diallo a été le grand artisan de ce succès avec un doublé en seconde période.

Il a ouvert le score à la 63e minute avant de récidiver treize minutes plus tard, offrant à la Guinée la victoire et le dernier billet qualificatif mis en jeu dans la zone UFOA A.

La Gambie, le Sénégal et la Guinée représenteront donc la zone UFOA A lors de la prochaine TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations U-17 au Maroc.