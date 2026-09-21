Afrique: AS Douanes poursuit sa route en Coupe de la Confédération

Le club mauritanien de l'AS Douanes s'est qualifié pour le deuxième tour préliminaire de la TotalEnergies CAF Coupe de la Confédération en s'imposant samedi à Conakry face au Hafia FC (1-0), lors du match retour reporté.

Mouhsen Bodda a inscrit l'unique but de la rencontre à la 73e minute au stade du 28-Septembre. Un succès qui permet à l'AS Douanes de remporter cette double confrontation sur le score cumulé de 3-2.

À l'aller, disputé à Nouakchott, les deux équipes s'étaient séparées sur un match nul (2-2). Tout restait donc à faire avant le déplacement du club mauritanien en Guinée.

Les deux formations se sont neutralisées durant une première période très disputée. Conscientes qu'un but pouvait faire basculer la qualification, elles ont longtemps pris peu de risques.

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L'AS Douanes a finalement trouvé l'ouverture à 17 minutes de la fin. Bodda a libéré les siens en donnant l'avantage au club mauritanien.

Hafia a alors poussé dans les dernières minutes pour revenir au score. Mais l'AS Douanes a résisté jusqu'au coup de sifflet final et conservé son avantage, synonyme de qualification à l'extérieur.

Cette défaite met fin au parcours du Hafia FC dès le premier tour préliminaire. L'AS Douanes, elle, poursuit son aventure et affrontera au prochain tour le CR Belouizdad.

Habitué aux compétitions interclubs de la CAF, le club algérien constituera un nouveau défi pour les Mauritaniens, qui tenteront de poursuivre leur route vers la phase de groupes de la Coupe de la Confédération.