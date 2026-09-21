Afrique: AS Douanes poursuit sa route en Coupe de la Confédération

20 Septembre 2026
Confederation of African Football (Egypt)

Le club mauritanien de l'AS Douanes s'est qualifié pour le deuxième tour préliminaire de la TotalEnergies CAF Coupe de la Confédération en s'imposant samedi à Conakry face au Hafia FC (1-0), lors du match retour reporté.

Mouhsen Bodda a inscrit l'unique but de la rencontre à la 73e minute au stade du 28-Septembre. Un succès qui permet à l'AS Douanes de remporter cette double confrontation sur le score cumulé de 3-2.

À l'aller, disputé à Nouakchott, les deux équipes s'étaient séparées sur un match nul (2-2). Tout restait donc à faire avant le déplacement du club mauritanien en Guinée.

Les deux formations se sont neutralisées durant une première période très disputée. Conscientes qu'un but pouvait faire basculer la qualification, elles ont longtemps pris peu de risques.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'AS Douanes a finalement trouvé l'ouverture à 17 minutes de la fin. Bodda a libéré les siens en donnant l'avantage au club mauritanien.

Hafia a alors poussé dans les dernières minutes pour revenir au score. Mais l'AS Douanes a résisté jusqu'au coup de sifflet final et conservé son avantage, synonyme de qualification à l'extérieur.

Cette défaite met fin au parcours du Hafia FC dès le premier tour préliminaire. L'AS Douanes, elle, poursuit son aventure et affrontera au prochain tour le CR Belouizdad.

Habitué aux compétitions interclubs de la CAF, le club algérien constituera un nouveau défi pour les Mauritaniens, qui tenteront de poursuivre leur route vers la phase de groupes de la Coupe de la Confédération.

Lire l'article original sur CAF.

Tagged:
Copyright © 2026 Confederation of African Football. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.