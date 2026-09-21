Tunisie: Réunion de crise entre Hamdi Meddeb et Reghecampf convoité par le Steaua Bucarest

21 Septembre 2026
La Presse (Tunis)

le Président de l'EST, Hamdi Meddeb, doit rencontrer ce lundi 21 septembre 2026 l'entraîneur roumain Laurenƫiu Reghecampf.

Cette entrevue très attendue aura pour objet de clarifier les informations relayées par les médias roumains concernant l'éventuelle nomination de Reghecampf à la tête du Steaua Bucarest, une rumeur récemment confirmée par le propriétaire du club, Gigi Becali, dans la presse.

Le patron du FCSB (anciennement Steaua Bucarest) avait, en effet ,annoncé publiquement sa décision de limoger l'entraîneur actuel à la suite d'une lourde défaite (5-0) concédée face à Craiova en championnat.

Interrogé par le média roumain Fanatik, Gigi Becali a déclaré : « Laurenƫiu Reghecampf prendra les commandes de l'équipe, compte tenu de l'attachement indéfectible que lui portent les supporters du club».

Pour rappel, Laurenƫiu Reghecampf est actuellement toujours lié par un contrat avec l'EST.

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