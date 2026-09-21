Sénégal: La production d'électricité bondit de 4,9% en juin

La production brute d'électricité a enregistré une hausse de 4,9% en juin 2026 par rapport au mois précédent, passant de 702 081 MWh en mai à 736 539 MWh en juin. Cette progression mensuelle intervient après le recul observé entre mars et avril et confirme la remontée de la production au cours du deuxième trimestre. L'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) souligne que les données des mois précédents ont été révisées.

L'évolution de juin est principalement portée par les achats de la Senelec auprès des autres producteurs, qui ont augmenté de 5,7%, passant de 556 422 MWh en mai à 588 098 MWh. La production propre de la Senelec a également progressé, mais dans une moindre mesure, de 1,9%, pour atteindre 148 442 MWh contre 145 658 MWh un mois auparavant.

Une progression continue depuis avril

La production brute totale est passée de 635 124 MWh en mars à 652 134 MWh en avril, avant d'atteindre 702 081 MWh en mai puis 736 539 MWh en juin. Sur cette période, la dynamique est donc orientée à la hausse, avec une accélération particulièrement marquée entre avril et juin.

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La progression enregistrée en juin porte également la production à un niveau supérieur à celui de juin 2025. En glissement annuel, la hausse atteint 6,5%, avec une contribution déterminante des producteurs tiers. Les achats de la Senelec auprès de ces producteurs augmentent de 11,9% sur un an, tandis que sa production propre recule de 10,4%.

Une hausse de 11,5% au premier semestre

Sur les six premiers mois de 2026, la production brute d'électricité atteint 3,85 millions de MWh, contre 3,45 millions de MWh à la même période de 2025, soit une progression de 11,5%.

Cette hausse semestrielle est principalement soutenue par l'augmentation de 15,6% des achats auprès des autres producteurs, qui atteignent 3,00 millions de MWh. Dans le même temps, la production propre de la Senelec s'établit à 848 137 MWh, en baisse de 0,9% sur un an.