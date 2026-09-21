Angola: MMA - Quinze combats pour la finale senior

Luanda — Quinze combats marqueront la dernière journée des Championnats du monde de MMA Open, catégorie senior, qui se déroulent ce dimanche au Pavillon polyvalent de Kilamba à Luanda.

Parmi les duels programmés pour cette finale, plusieurs affrontements impliquant des athlètes angolais sont à noter, notamment des duels entre compatriotes dans différentes catégories de poids.

Dans la catégorie des 47,6 kg, l'Angolaise Emília António affrontera l'Indienne Aarya Choudhary, tandis que dans la catégorie des 56,7 kg, Pedro Nkutxi se mesurera au Sud-Africain Mduduzi Nkomo.

Toujours dans la catégorie des 56,7 kg, les Angolais Ntoto De Castro et Gessimara Fonseca s'affronteront dans un duel national. Dans la même catégorie, le Zambien Mutinta Mweene sera opposé à l'Angolais Itiambra Pesquinha.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans la catégorie des 61,2 kg, l'Angolais Sandro de Brito affrontera le Mongol Adiyakhuu Darkhantsetseg, tandis que Madalena Miezi et Maria Liberal s'affronteront dans un autre duel 100 % angolais.

Dans la catégorie des 65,8 kg, Euclides Chitata sera opposé au Sud-Africain John Karagiannidis, et la Pakistanaise Maliha Ali sera opposée à l'Angolaise Elizabeth Salvador.

Dans la catégorie des 70,3 kg, les combats opposeront l'Angolais Bruno Capingala au Péruvien Raymond Narvaez, et l'Angolaise Leonela Blaiye à la Pakistanaise Manisha Ali.

Le Ghanéen Daniel Wadieh sera opposé à l'Angolais Paixão Samilonga dans la catégorie des 74,8 kg, tandis que l'Angolais Georgino Futi sera opposé au Congolais Alphonse Daudet Dimi dans la catégorie des 79,4 kg.

Dans la catégorie des 88,4 kg, Kélsia Nkenzo et Meneza Vascos, toutes deux Angolaises, s'affronteront dans un duel national. Dans la même catégorie, Quengo Monteiro et Filomeno da Silva, également compatriotes, se disputeront le titre.

Dans la catégorie des 93 kg, Roberto José et Elfran Marques se disputeront le titre dans un duel 100 % angolais. Chez les plus de 97 kg, Hélder Manuel, Angolais, affrontera Obiakoua Relma Wilfred, de la République du Congo.

Les Angolais à l'honneur

Pour accéder à la phase finale de la compétition, Francisco Cabombo a battu le Portugais Tiago Janeiro dans la catégorie des 83,9 kg, tandis que Georgino Futi a vaincu Waldemar da Mata dans la catégorie des 79,4 kg. Bruno Capingala, quant à lui, a battu Cristiano Pedro dans la catégorie des 70,3 kg.

Dans la catégorie des 56,7 kg, Itiambra Pesquinha a dominé Conceição Gomes, tandis que Pedro Nkutxi a vaincu Jamar de Sousa.

José Simão a battu Sandro de Brito dans la catégorie des 61,2 kg, et Euclides Chitata a triomphé de Vicente Joaquim dans celle des 65,8 kg.

Selon l'organisation, certains athlètes se sont également qualifiés pour la phase finale suite au forfait de leurs adversaires.

Le Championnat du monde senior de MMA se conclut ce dimanche au Pavillon omnisports de Kilamba, après plusieurs jours de compétition réunissant des athlètes de différents pays.