Ile Maurice: Un thonier taïwanais secouru sans incident

Un navire de pêche battant pavillon taïwanais a mobilisé les autorités maritimes mauriciennes dans la matinée après s'être échoué au large de Pointe-aux-Sables.

Le FV Woen Dar No. 168, qui venait d'effectuer une escale à Port-Louis pour le déchargement de sa cargaison de poissons ainsi que des opérations de ravitaillement en carburant, s'est retrouvé immobilisé sur un récif peu avant l'aube. L'alerte a été donnée vers 5 h 50 par l'agent local du bâtiment, après que le capitaine a signalé la situation aux autorités compétentes.

À bord se trouvaient 18 membres d'équipage. Aucun blessé n'a été recensé et tous les occupants du navire sont sains et saufs. Un bateau de la National Coast Guard a rapidement été dépêchée sur les lieux afin d'évaluer la situation et de coordonner les opérations de secours. Deux remorqueurs, le Da Patten et le Kestrel, ont ensuite été mobilisés pour porter assistance au thonier.

Grâce à leur intervention, le navire a pu être dégagé du récif peu après 8 heures. Une fois remis à flot, il a été escorté vers Port-Louis sous la supervision des unités engagées dans l'opération.

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Le Woen Dar No. 168 a finalement rejoint l'avant-port puis accosté en toute sécurité au quai D vers 9 heures. Les premières vérifications n'ont révélé aucune pollution marine ni fuite d'hydrocarbures à la suite de cet incident. Les autorités devraient toutefois poursuivre leurs constats afin de déterminer les circonstances exactes ayant conduit à l'échouement du navire.