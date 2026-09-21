Ile Maurice: Babita Thannoo - «Je ne jetterai jamais les armes»

Alors que des rumeurs faisant état d'une possible démission de la députée du n°8, Quartier-Militaire-Moka, circulaient ces derniers jours sur les réseaux sociaux, Babita Thannoo les dément catégoriquement.

Actuellement en Inde, où elle poursuit sa convalescence après une nou- velle intervention chirurgicale, la députée de Rezistans ek Alternativ affirme qu'elle n'entend pas abandonner son mandat parlementaire.

«Je n'ai aucune intention de démissionner. Le cancer est un vrai combat, mais je ne jetterai jamais les armes», nous a-telle déclaré hier. Son absence du pays, dans le cadre de son traitement médical, a toutefois alimenté les spéculations. Après une première intervention à Chennai il y a quelques mois, la députée vient de subir une nouvelle opération, cette fois à Mumbai. Elle entame une période de convalescence qui devrait durer un mois. Le temps pour cette dernière de récupérer et de revenir sur la scène politique. Malgré cette nouvelle étape dans son combat contre le cancer, Babita Thannoo assure que sa détermination politique reste intacte. «J'ai pris un engagement envers le peuple. C'est mon devoir de me battre», affirme-t-elle.

Pas de démission à l'ordre du jour

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Ces dernières semaines, des spéculations autour d'une éventuelle élection partielle avaient commencé à circuler dans certains milieux politiques. L'hypothèse d'une vacance de siège au n°8 avait notamment nourri des commentaires sur les réseaux sociaux.

Dans certains milieux proches du parti orange, des partisans auraient espéré qu'une démission de la députée puisse provoquer une partielle dans cette circonscription. Un tel scrutin aurait notamment pu relancer les spéculations autour d'une éventuelle candidature de l'ancien Premier ministre Pravind Jugnauth et d'un retour de celui-ci au Parlement.

Mais, à ce stade, il n'existe aucune vacance de siège annoncée au n°8. Et Babita Thannoo veut couper court à toute spéculation concernant son départ.

«Combien de combattants se sont battus pour leur peuple malgré les obstacles, la violence et la maladie», lance-t-elle, en faisant de son propre combat contre le cancer une nouvelle source de motivation.

Son discours reste profondément lié à la philosophie politique qu'elle défend au sein de Rezistans ek Alternativ. La députée évoque une «scène politique» qu'elle compare à «un combat pour la vie», notamment lorsqu'il s'agit, selon elle, de protéger «nos enfants, notre île et la planète».

«Le cancer me permet de me battre»

Pour Babita Thannoo, la maladie n'a donc pas remis en cause son engagement politique. Elle affirme même vouloir continuer à porter les dossiers qui lui tiennent à coeur durant cette période de convalescence. «Le cancer me permet de me battre pour tous ceux qui souffrent. Mais je continue mes batailles», insiste-t-elle.

Cette détermination avait déjà été exprimée publiquement par la députée dans une interview qu'elle nous avait accordée en juillet dernier. Elle y expliquait que le cancer avait bouleversé sa vie, mais pas son engagement, tout en continuant à suivre des dossiers liés notamment aux problèmes d'approvisionnement en eau et de transport dans la circonscription n°8.

Aujourd'hui, elle dit notamment attendre avec intérêt les prochaines étapes autour du projet de loi sur l'adoption. «J'attends vivement l'Adoption Bill, où j'ai fait des propositions», souligne-t-elle.

Le dossier de l'adoption est effectivement à un moment charnière. Le gouvernement a annoncé que le Child Adoption Bill était finalisé et devait être prochainement soumis au Cabinet. Le texte vise à moderniser le cadre légal de l'adoption à Maurice, une réforme discutée depuis plusieurs années.

Babita Thannoo entend donc rester impliquée dans ce débat et dans les autres dossiers qu'elle considère comme prioritaires. Depuis l'Inde, où elle récupère de cette nouvelle intervention, la députée veut donc faire passer un message clair : sa convalescence ne signifie pas un retrait de la vie politique. «Le combat pour le bien-être d'un peuple vient du coeur, de nos convictions profondes et de notre morale de fer», affirme-t-elle.

Elle cite en exemple plusieurs figures qui nourrissent sa réflexion et son engagement, parmi lesquelles l'activiste environnementale indienne Vandana Shiva, l'ancien président burkinabè Thomas Sankara ainsi que des leaders autochtones.

À ceux qui spéculent sur son avenir politique, Babita Thannoo oppose ainsi une réponse sans ambiguïté : «Je ne jetterai jamais les armes.»

Pour l'heure, son agenda est donc celui d'une convalescence de plusieurs semaines. Mais dans son esprit, le combat politique, lui, continue.