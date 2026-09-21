Tunisie: Deux tortues caouannes secourues au large de Gabès

Gabès retient son souffle pour sa faune marine. Dimanche 20 septembre 2026 au soir, le littoral de Kazma a été le théâtre d'une intervention express menée par les équipes de l'Association de Protection des Zones Humides du Sud tunisien (APZHST).

L'alerte a été donnée par Boubaker Seddik, membre actif de l'association, après la découverte de deux spécimens de tortues caouannes (Caretta caretta) rejetés sur le rivage par les vagues.

Confrontés à une urgence absolue, les écologistes se sont mobilisés sur-le-champ. Selon le Président de l'association, Nouafel Hamouda, les deux reptiles marins se trouvaient dans un état de détresse critique.

Afin de maximiser leurs chances de survie, les spécimens ont été immédiatement transférés au siège de l'association. Sur place, ils ont reçu les premiers soins d'urgence et une surveillance vétérinaire rigoureuse pour stabiliser leurs fonctions vitales, avant d'être acheminés vers le centre spécialisé de soins pour tortues situé à Monastir.