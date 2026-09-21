Tunisie: Deux tortues caouannes secourues au large de Gabès

21 Septembre 2026
La Presse (Tunis)

Gabès retient son souffle pour sa faune marine. Dimanche 20 septembre 2026 au soir, le littoral de Kazma a été le théâtre d'une intervention express menée par les équipes de l'Association de Protection des Zones Humides du Sud tunisien (APZHST).

L'alerte a été donnée par Boubaker Seddik, membre actif de l'association, après la découverte de deux spécimens de tortues caouannes (Caretta caretta) rejetés sur le rivage par les vagues.

Confrontés à une urgence absolue, les écologistes se sont mobilisés sur-le-champ. Selon le Président de l'association, Nouafel Hamouda, les deux reptiles marins se trouvaient dans un état de détresse critique.

Afin de maximiser leurs chances de survie, les spécimens ont été immédiatement transférés au siège de l'association. Sur place, ils ont reçu les premiers soins d'urgence et une surveillance vétérinaire rigoureuse pour stabiliser leurs fonctions vitales, avant d'être acheminés vers le centre spécialisé de soins pour tortues situé à Monastir.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.