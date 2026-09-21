Ile Maurice: Vers une dissolution de l'Assemblée régionale

À trois semaines de la Journée de l'Autonomie, le calendrier politique s'invite déjà dans les préparatifs. Johnson Roussety annonce une prochaine discussion avec Navin Ramgoolam autour d'une dissolution de l'Assemblée régionale, tandis que l'Alliance libération prépare déjà son manifeste en vue des prochaines régionales.

À Rodrigues, la Journée de l'Autonomie du 12 octobre se prépare sur fond de remous politiques. Alors que l'île s'apprête à célébrer les 24 ans de son autonomie régionale, la perspective des prochaines élections régionales s'installe progressivement au centre des discussions. La venue annoncée du Premier ministre (PM), Navin Ramgoolam, donne à ce rendez-vous une dimension politique supplémentaire.

C'est dans ce contexte que Johnson Roussety, chef commissaire adjoint, évoque désormais ouvertement la possibilité d'une dissolution de l'Assemblée régionale. «Nous aurons une discussion avec le PM pour aller vers la dissolution de l'Assemblée», affirme-t-il. Aucune date de dissolution n'est toutefois annoncée à ce stade. La déclaration de Johnson Roussety ouvre néanmoins la voie à des discussions avec le gouvernement central sur le calendrier politique de Rodrigues.

⚫ Un manifeste déjà en préparation

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L'Alliance libération ne veut, elle, pas attendre pour préparer la prochaine échéance. Johnson Roussety indique qu'un travail est déjà engagé pour constituer une équipe et élaborer un nouveau manifeste. «Avec l'équipe de l'Alliance libération, nous préparons une équipe pour proposer un nouveau manifeste de continuité des grands projets et de la vision d'île écologique pour le prochain mandat», explique-t-il. Le contenu de ce futur manifeste devrait notamment s'appuyer sur les projets engagés au cours du présent mandat. Johnson Roussety cite, parmi les dossiers qui devraient être mis en avant lors de la venue du PM, le Desalination Park de PointeCoton, la première phase de la liaison Pointe-Coton-Petit-Brûlé dans le cadre de la «Colonne vertébrale de l'eau», ainsi que le Technopark de Baladirou et les travaux liés à sa route d'accès.

La Journée de l'Autonomie pourrait ainsi servir à mettre en lumière plusieurs réalisations et projets structurants pour l'île, alors que les différents camps commencent à se positionner en vue des prochaines régionales.

⚫ «Notre bilan est solide»

Johnson Roussety assume d'ailleurs pleinement le bilan de l'équipe actuellement aux commandes de Rodrigues. «Notre bilan est solide», soutient-il.

Dans son analyse de la prochaine échéance, il oppose la poursuite du travail engagé à un éventuel retour de l'Organisation du peuple rodriguais (OPR) aux responsabilités. «Pour moi, le choix est clair entre le bon travail à continuer avec certes certains ajustements et le retour à l'immobilisme sous l'OPR», affirme-t-il. Une appréciation qui intervient alors que la question du leadership de l'OPR pour les prochaines élections fait également l'objet de discussions. Johnson Roussety affirme que cette formation connaît «une guerre interne» autour de la question de savoir qui assumera le rôle de chef de file.

Au sein de l'Alliance libération, un congrès est également envisagé. «Nous prévoyons un Congrès pour donner le départ de la campagne 2027 d'ici quelques semaines après la Fête de l'Autonomie», annonce Johnson Roussety.

⚫ Vingt-quatre ans d'autonomie

Avant la campagne électorale, c'est donc le 12 octobre qui concentrera les regards. La présence de Navin Ramgoolam est confirmée pour cette célébration des 24 ans d'autonomie régionale. Les préparatifs avancent parallèlement sur plusieurs fronts. La réunion de l'Executive Council du 18 septembre, présidée par le Chef Commissaire Franceau Grandcourt, a notamment permis de prendre plusieurs décisions concernant les infrastructures, le logement et le sport.

Un way leave doit ainsi être accordé à Emtel pour l'installation d'infrastructures de fibre optique le long de certaines routes publiques et réserves routières. Des fonds ont également été débloqués pour la construction d'un logement destiné à une victime d'incendie, tandis qu'un logement de 60 m² sera fourni dans le cadre du New Social Housing Scheme. Dans le domaine sportif, un accord de principe doit permettre d'avancer vers un partenariat avec la Roman Catholic Education Authority pour la construction d'un miniterrain de football synthétique à l'école Antoinette Prudence Sainte-Famille RCA.

Entre projets de développement, bilan politique et préparation électorale, Rodrigues aborde donc cette Journée de l'Autonomie dans un contexte particulier. Le 12 octobre constituera un rendez-vous institutionnel, mais pourrait également servir de point de départ à une nouvelle séquence politique sur l'île.