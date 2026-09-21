Ile Maurice: La jeunesse de Petit-Raffray sensibilisée

Plus de 50 enfants de Petit-Raffray ont été récompensés, le samedi 19 septembre, lors d'une cérémonie de remise de certificats organisée à l'issue d'une initiative de sensibilisation aux dangers de la drogue.

Le projet avait notamment permis aux enfants de s'exprimer à travers un concours de peinture placé sous le thème Say No to Drugs. Sur leurs feuilles, les jeunes participants ont laissé libre cours à leur imagination pour illustrer les dangers liés à la consommation de drogues et leurs conséquences sur les individus et la société. À travers leurs réalisations, ils ont également démontré leur compréhension des messages de prévention qui leur ont été transmis.

Cette initiative avait débuté en décembre 2025 avec une marche de sensibilisation contre la drogue, réunissant enfants et parents dans les rues de Petit-Raffray. La marche s'était achevée sur un terrain de jeux où un festival d'arts martiaux avait été organisé, toujours dans le cadre de cette campagne de sensibilisation.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour Pravish Jagarnath, co-leader et représentant du Groupe de L'Avenir de Petit-Raffray, l'objectif est de faire des enfants de véritables relais auprès de leur entourage. «Ces enfants sont l'avenir de demain. Nous les éduquons et c'est maintenant à leur tour de sensibiliser leurs amis et leurs familles sur les dangers de la drogue», a-t-il déclaré.

Il souligne également l'importance d'offrir aux jeunes des activités constructives et de continuer à oeuvrer pour le bien-être des enfants et de la communauté. Le Groupe de L'Avenir entend ainsi poursuivre ses initiatives à Petit-Raffray et organiser d'autres activités à l'avenir, notamment les «Jeux de Petit-Raffray», qui devraient proposer différentes activités sportives, récréatives, intérieures et extérieures.

À travers cette initiative, les organisateurs souhaitent ainsi encourager les enfants à partager les connaissances acquises avec leurs camarades et contribuer, à leur niveau, à la construction d'une société plus consciente des dangers liés à la drogue.