Afrique du Nord: Coup d'envoi, aujourd'hui, de la 26ème édition du Festival Arabe de la Radio et de la Télévision

Le responsable de la communication et des médias à l'Union des Radiodiffusions des Etats Arabes (ASBU), Imed Ktata, a confirmé ce lundi le début de l'arrivée des invités du Festival Arabe de la Radio et de la Télévision, estimés à environ 500 personnes, depuis deux jours. Il a été décidé d'organiser leur séjour ainsi que la majeure partie des activités dans la ville de Hammamet.

S'exprimant lors de son intervention dans sur les ondes de Jawhara FM, Imed Ktata a expliqué que l'expérience de délocaliser la plupart des activités à Hammamet, initiée l'année dernière, a recueilli un franc succès auprès des hôtes. Cette initiative confère au festival une dimension touristique qui dynamise le secteur et permet aux participants de découvrir les attraits touristiques tunisiens.

Imed Ktata a également mis en avant que cette édition sera marquée par une ouverture populaire au Théâtre antique de Carthage, animée conjointement par l'artiste syrien Nassif Zeytoun et l'artiste irakienne Rahma Riad pour la première fois. Cet événement sera également l'occasion de rendre hommage à 12 créateurs arabes, dont l'actrice tunisienne Latifa Gafsi et l'acteur égyptien Mohamed Tharwat. La cérémonie d'ouverture sera présentée par la journaliste tunisienne Farah Ben Rejab et la journaliste égyptienne Yasmine Taha, tandis que la clôture sera animée par un présentateur irakien.

Dans nos archives Tunisie : Inauguration de l'espace Sidi Bou Saïd à TripoliPar ailleurs, le responsable a révélé que le festival s'achèvera jeudi prochain au Théâtre de l'Opéra de la Cité de la Culture. La cérémonie de clôture s'articulera autour de deux volets principaux : d'une part, l'annonce et le sacre des lauréats des compétitions radiophoniques et télévisuelles ; d'autre part, un spectacle artistique exclusif produit par l'ASBU et intitulé « Voyager vers toi et chanter » (Safir Ilayka wa Ghanni).

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Il a ajouté que cette création est le fruit d'une conception musicale de Karim Thlibi et d'une direction d'orchestre de Rassem Damak, avec la participation d'un orchestre de 65 musiciens, d'un takht oriental, ainsi que de six chanteurs issus de six pays arabes : Hanine El Shater (Égypte), Yaacoub Shahin (Palestine), Abdullah Tariq (Koweït), Mamoun Sawar El Dahab (Soudan), Ksaila Igerad (Algérie) et Firas Fayed (Oman). Ce spectacle propose une recherche artistique sur l'esthétique du « Mawal arabe » à travers des registres vocaux variés illustrant la richesse musicale du monde arabe.

Enfin, Imed Ktata a salué la ferveur et l'attachement de l'ASBU à la coopération fructueuse avec ses partenaires tunisiens, représentés par le ministère des Affaires Culturelles, la Télévision tunisienne, la Radio tunisienne et Arabsat, soulignant le souci constant d'assurer une représentation de l'ensemble des pays arabes, en parfaite harmonie avec l'esprit fédérateur du festival.