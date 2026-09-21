Tunisie: Sonede - Des coupures d'eau prévues demain dans ces zones

21 Septembre 2026
La Presse (Tunis)

La Société Nationale d'Exploitation et de Distribution des Eaux (Sonede), relevant du bureau régional de Menzel Temime, a annoncé qu'en raison des travaux de dédoublement de la route régionale 27, dans son tronçon reliant Menzel Temime à Kelibia, des opérations de raccordement indispensables seront effectuées sur la canalisation principale d'adduction de 500 millimètres.

Ces interventions entraîneront des perturbations et une interruption de la distribution de l'eau potable dans l'ensemble des délégations de Menzel Temime, Kelibia et Hammam Ghezèze, à compter de ce mardi 22 septembre 2026 à partir de six heures du matin.

Dans nos archives 3 000 décès quotidiens : la tuberculose, une menace persistanteMenés en continu 24 heures sur 24 pour achever les raccordements dans les meilleurs délais, ces chantiers permettront un retour progressif de l'eau au robinet dès le mercredi 23 septembre 2026 à partir de quinze heures.

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