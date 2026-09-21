Tunisie: Transport des carburants - La grève des 23 et 24 septembre toujours maintenue

La grève du secteur du transport des carburants, prévue les 23 et 24 septembre 2026, est toujours maintenue à ce stade, a affirmé lundi le secrétaire général adjoint de l'Union générale tunisienne du travail (UGTT), Selouane Semiri.

Intervenant ce lundi sur Jawhara FM, le responsable syndical a indiqué que le mouvement reste maintenu dans l'attente de la tenue d'une séance de conciliation que le ministère des Affaires sociales devrait convoquer conformément à l'article 378 du Code du travail.

Selon Selouane Semiri, les ministères de l'Industrie et de l'Énergie et des Finances ont approuvé une augmentation de la marge bénéficiaire des sociétés de distribution à compter du 1er septembre 2026, dans le but de contribuer à la résolution des revendications des travailleurs.

Il a notamment cité le versement de la prime due aux chauffeurs du transport des carburants, dont le principe avait été convenu depuis mai 2019.

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Dans nos archives Kaïs Saïed reçoit un appel de félicitations d'Abdelmadjid Tebboune pour le 69e anniversaire de l'IndépendanceLe secrétaire général adjoint de l'UGTT a toutefois estimé que le différend persiste avec les sociétés de distribution, auxquelles il reproche de ne pas avoir assumé leurs responsabilités envers les travailleurs malgré les facilités financières qui leur ont été accordées.

Il a appelé le ministère des Affaires sociales à intervenir et à convoquer une séance de conciliation afin de parvenir à un accord consensuel garantissant les droits des différentes parties et permettant de mettre fin au différend.

Cette intervention vise également, selon le responsable syndical, à éviter toute perturbation de l'approvisionnement du pays en carburants en cas de maintien de la grève.