Tunisie: Allemagne - Un forum économique conjoint en vue avec l'État fédéré allemand, Land de Hesse

L'organisation d'un forum économique conjoint entre la Tunisie et l'État fédéré allemand, Land de Hesse a été proposée, lors d'une rencontre, tenue récemment, entre l'ambassadeur de Tunisie à Berlin, Wassef Chiha, et le ministre des Affaires fédérales, européennes et internationales du Land de Hesse, Manfred Pentz.

La finalité est d'explorer les opportunités et les perspectives de coopération entre la Tunisie et le Land de Hesse dans plusieurs domaines.

D'après un communiqué, publié dimanche, par le département des Affaires Etrangères, de l'Immigration et des Tunisiens à l'Etranger, les deux parties ont proposé, aussi, d'assurer des sessions de formation et d'offrir des postes d'emploi aux jeunes Tunisiens, ainsi que de renforcer la coopération décentralisée notamment dans le domaine de la migration.

L'accent a été mis, en outre, sur les moyens de développer la coopération économique entre la Tunisie et le Land de Hesse, qui se présente comme l'un des principaux pôles économiques en Allemagne.