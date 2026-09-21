Afrique du Nord: 11 entreprises allemandes en Tunisie et en Algérie pour explorer les opportunités d'investissement dans l'hydrogène vert

Une délégation composée de 11 entreprises allemandes entame, ce lundi 21 septembre 2026, une mission de prospection en Algérie et en Tunisie, consacrée à l'exploration des opportunités de coopération et d'investissement dans l'hydrogène vert, le Power-to-X, les énergies renouvelables et le stockage de l'énergie, le long du corridor SoutH2.

La mission, qui se poursuit jusqu'au 25 septembre, est organisée dans le cadre de l'Exportinitiative Energie du ministère fédéral allemand de l'Économie et de l'Énergie, en collaboration avec les Chambres de commerce et d'industrie germano-algérienne et germano-tunisienne. Elle vise à permettre aux entreprises allemandes d'identifier des projets, de rencontrer des acteurs locaux et d'explorer des possibilités de coopération et de constitution de consortiums.

La première étape de la mission se déroule aujourd'hui à Alger, avec un Business Breakfast de haut niveau réunissant des représentants des pouvoirs publics, des entreprises énergétiques, des institutions financières et du secteur de la recherche. Des rencontres directes avec des acteurs du marché et des partenaires potentiels sont également prévues.

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La délégation se rendra ensuite en Tunisie, où un Business Breakfast est programmé le 23 septembre à Tunis, avec des rencontres avec des acteurs du secteur et des entreprises afin d'examiner les opportunités de projets et d'investissement.

Des opportunités tout au long de la chaîne de valeur

La mission cible plusieurs segments de la chaîne de valeur de l'hydrogène, notamment l'électrolyse, le traitement et le dessalement de l'eau, le stockage et la compression, les équipements industriels, la reconversion des canalisations, les matériaux et l'ingénierie, la certification ainsi que les études de faisabilité.

En Algérie, la mission s'inscrit notamment dans le développement de projets liés à l'hydrogène vert et au corridor SoutH2. La stratégie nationale prévoit une capacité d'électrolyse de 2,5 GW à l'horizon 2030 et de 7 GW d'ici 2040. Parmi les projets examinés figure notamment la reconversion de la conduite TransMed pour le transport d'hydrogène.

En Tunisie, la mission s'inscrit dans la dynamique de développement de la filière hydrogène et dans les projets associés au Tunisian Hydrogen Backbone, intégré aux perspectives du corridor SoutH2.

Un corridor vers les marchés européens

Le corridor SoutH2 constitue l'un des principaux axes de développement de cette coopération. Il doit, à terme, contribuer au transport de l'hydrogène produit en Afrique du Nord vers les marchés européens, notamment via l'Italie et l'Autriche en direction de l'Allemagne. La Tunisie et l'Algérie sont ainsi appelées à jouer un rôle dans le développement de cette future chaîne énergétique euro-méditerranéenne.

La mission allemande doit ainsi permettre d'identifier des opportunités concrètes de partenariats et d'investissement dans une filière appelée à mobiliser, au-delà de la production d'hydrogène, des compétences et technologies dans les domaines des infrastructures, du stockage, du transport et du Power-to-X.