Tunisie: Hôpital Tahar Maâmouri de Nabeul - Une application mobile pour en finir avec les interminables files d'attente

Dans le cadre des efforts visant à rehausser la qualité des prestations sanitaires et à améliorer l'accueil des patients, le directeur de l'Hôpital universitaire Tahar Maâmouri à Nabeul, Rochdi Ben Harrath, a annoncé l'adoption d'une nouvelle solution numérique baptisée « Easy Saff ». Cette initiative vise à réguler l'attente et à enrayer la surfréquentation chronique du guichet unique d'admission.

S'exprimant au micro de Jawhara FM, le responsable a précisé que cette démarche répond aux multiples doléances des usagers exaspérés par la longueur des files et l'engorgement des services. Elle s'inscrit également dans le droit fil des directives du ministre de la Santé, qui exhorte à privilégier des solutions pragmatiques pour fluidifier le parcours de soins.

La technologie au service du patient

Afin d'amortir la pression, la direction avait déjà pris des mesures préliminaires en délocalisant six consultations externes. Si cette première tentative a partiellement soulagé la structure, l'afflux massif vers l'unique établissement universitaire de la région a rendu le recours au numérique indispensable.

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La plateforme « Easy Saff » introduit des fonctionnalités interactives novatrices : au moment de retirer son ticket, le patient renseigne son numéro de téléphone et reçoit des notifications par SMS l'informant en temps réel de l'évolution de son tour.

Cette option libère les citoyens de l'obligation de stationner dans les couloirs de l'hôpital, leur permettant de vaquer à leurs occupations en toute sérénité. Une transition qui, selon le directeur, doit sonner le glas du guichet traditionnel engorgé au profit d'un guichet entièrement numérisé.

Des perspectives d'infrastructure

Sur le plan structurel, d'autres chantiers se profilent à l'horizon. L'établissement s'apprête à implanter un nouveau pavillon préfabriqué abritant un bureau d'admission inédit. Cet espace sera spécifiquement dédié à l'enregistrement des prestations et des consultations complémentaires, telles que les analyses de laboratoire, la radiographie, le scanner et l'imagerie par résonance magnétique (IRM).