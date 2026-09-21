Sénégal: Kolda - Le suivi des déclarations publiques d'abandon des Mutilations génitales féminines au menu d'un atelier

Kolda — Un atelier sur le suivi des déclarations publiques d'abandon des mutilations génitales féminines (MGF) s'est ouvert ce lundi à Kolda (sud), à l'initiative du ministère de la Famille et des Solidarités, en partenariat avec l'ONG Tostan, a constaté l'APS.

"Les évaluations menées avec les partenaires dont le Programme conjoint UNFPA-UNICEF démontrent la nécessité impérative d'un accompagnement rigoureux post-déclaration par les pouvoirs publics et les structures locales", a notamment précisé le point focal chargé des MGF à la direction de la Famille.

Intervenant lors de cette rencontre, Mamadou Ndoye a ajouté que la "déclaration publique d'abandon des MGF n'est pas la fin du processus".

Il a notamment insisté sur l'importance de s'appuyer sur les cadres existants, notamment les Comités départementaux de protection de l'enfance (CDPE), pour coordonner les actions de protection des femmes et des enfants.

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"Bien que la région de Kolda enregistre une tendance baissière du taux de prévalence des MGF, établi globalement autour de 38 %, les efforts de sensibilisation et de dialogue communautaire se poursuivent pour éradiquer durablement cette pratique ancrée dans les traditions", a-t-il souligné.

La rencontre, qui a réuni les différents acteurs engagés dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles, devrait déboucher sur l'élaboration d'un plan d'action de riposte contre les mutilations génitales féminines.