Sénégal: Thiaroye sur mer - Plus de 300 sacs de déchets plastiques collectés lors d'une randonnée

Dakar — Plus de 300 sacs de déchets plastiques ont été collectés sur la plage de Mbatal, à Thiaroye-sur-Mer, dans la grande périphérie dakaroise, dimanche, lors d'une randonnée dénommée "zéro plastique", organisée par l'association Écojeunes Sénégal, en collaboration avec Green Unity, a-t-on appris des organisateurs.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre du World Cleanup Day 2026, la Journée mondiale du nettoyage de la planète.

Selon la coordinatrice de l'association Ecojeunes Sénégal, Fatou Kiné Ndoye Faye, cette randonnée visait "à mobiliser les jeunes et les citoyens autour de la lutte contre la pollution plastique et à encourager l'engagement citoyen en faveur de la protection du littoral."

La randonnée a été suivie d'une opération de nettoyage de la plage, de collecte et de tri des déchets, dans une dynamique de mobilisation citoyenne.

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" Les déchets les plus fréquents sont les sachets d'eau à 50 francs, suivis des bouteilles d'eau, notamment celles de Kirène et Casamançaise ", a-t-elle indiqué.

" Nous avons aussi retrouvé de nombreux filets de pêche, dont certains sont difficiles à retirer, ainsi que beaucoup de déchets textiles ", a ajouté la militante écologique.

Cette situation, selon elle, " montre l'importance de renforcer la sensibilisation, de réduire les plastiques à usage unique et de mener régulièrement des actions de nettoyage et de prévention ".

La Journée mondiale du nettoyage de la planète, lancée en Estonie en 2008, à l'initiative d'un mouvement citoyen de près de 50 000 personnes, est désormais pilotée au niveau mondial par l'ONG Lest's Do It World.

Chaque année, cet événement rassemble des millions de bénévoles dans plus de 190 pays avec comme objectif de nettoyer la terre en collectant les déchets.

Plusieurs organisations, associations et groupes de volontaires ont participé à l'initiative, dont des représentants de Greenpeace Afrique, des Éclaireurs de Pikine, du Club Environnement de Médina Gounass et Diamaguène Bou Bess.

L'opération a également bénéficié de l'accompagnement de la Société nationale de gestion intégrée des déchets (SONAGED).

À travers cette initiative, les organisateurs entendent contribuer à la sensibilisation des populations sur les conséquences de la pollution plastique et promouvoir des actions concrètes en faveur de la préservation du littoral.