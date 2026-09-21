Afrique: Le contrôle parlementaire en matière de sécurité et de défense au menu d'une séance de travail entre Malick Ndiaye et des parlemenaires américains

Dakar — Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Malick Ndiaye, a discuté, lundi à Dakar, avec une délégation de parlementaires américains de mécanismes de contrôle en matière de défense et de sécurité, a annoncé l'institution parlementaire sénégalaise.

"Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Malick Ndiaye, a reçu, ce lundi 21 septembre 2026, une délégation américaine composée notamment de membres de la Chambre des représentants des États-Unis et du Centre d'études stratégiques de l'Afrique (CESA)", indique l'Assemblée nationale dans un communiqué rendu public.

Elle souligne que cette rencontre intervient en prélude à un atelier conjointement organisé par le CESA et l'Assemblée nationale du Sénégal, consacré au renforcement des méthodes et outils du contrôle parlementaire dans les domaines de la sécurité et de la défense.

"Les échanges ont permis de faire le point sur le partenariat entre les deux institutions et d'identifier de nouvelles perspectives de coopération, notamment en matière de partage d'expériences, de renforcement des capacités des parlementaires et d'amélioration des mécanismes de contrôle des politiques publiques de sécurité et de défense", rapporte le texte.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il signale que le premier vice-président de l'Assemblée nationale a salué la pertinence de cette initiative dans un environnement international marqué par la persistance de la menace terroriste et l'émergence de nouveaux défis sécuritaires, notamment les menaces hybrides et numériques.

Malick Ndiaye insisté sur le fait que le contrôle de l'action gouvernementale constitue une mission essentielle du parlement devant désormais s'accompagner d'un suivi plus rigoureux et d'une évaluation régulière de l'efficacité des politiques publiques, fait-savoir la même source.

Elle n'a pas manqué de relayer l'appel lancé par M. Ndiaye en vue de franchir une nouvelle étape dans la coopération parlementaire entre le Sénégal et les États-Unis, à travers des programmes réguliers de formation, des échanges entre parlementaires et experts, le partage de bonnes pratiques et le développement d'outils modernes de contrôle et d'évaluation.