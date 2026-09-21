Sénégal: Un livre retrace la trajectoire de l'éducateur Ndiaye Honda, une icône de la ville de Kaolack

Saint-Louis — L'enseignant et écrivain Doudou Gallo Fall vient de consacrer un livre au parcours jugé exceptionnel d'Amadou Ndiaye Honda, un enfant de Kaolack (centre) devenu maître de karaté, éducateur, guide et artisan de la solidarité.

"Amadou Ndiaye Honda, le Réal au coeur", est le titre de cette nouvelle publication dédiée à la vie et à l'oeuvre de ce maître de karaté et dirigeant sportif, prématurément arraché à l'affection des populations de Kaolack.

Dans la quatrième de couverture du livre, l'éditeur note que "certaines vies ne se mesurent pas à leur durée, mais à l'empreinte qu'elles laissent dans les coeurs", en allusion à Ndiaye Honda arraché à l'affection des siens le 5 septembre 1992 d'une courte maladie.

Selon cette note, "au-delà du sport, ce livre raconte l'histoire d'un homme qui a fait de sa maison un refuge, de son dojo une école de la vie et du Réal, club navétane du quartier Kasnack, une famille".

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"Discret, généreux et profondément attaché à son quartier, il a consacré son existence à former des hommes, à protéger les plus fragiles et à transmettre les valeurs de dignité, de courage et de partage", rappelle l'auteur.

Malgré sa disparition prématurée, son héritage se perpétue à travers la vie de celles et ceux qu'il a inspirés.

Né à Kaolack en 1955, Doudou Gallo Fall, enseignant et artiste pluridisciplinaire, fut un homme de transmission.

Il a consacré son oeuvre à préserver les mémoires, à valoriser les figures inspirantes et à défendre les grandes causes humaines.

Ce livre se veut plus qu'une biographie. C'est une invitation à croire que la véritable grandeur se construit au service des autres, souvent loin des projecteurs.

"Amadou Ndiaye Honda, le Réal au coeur" est une oeuvre de mémoire et de transmission qui rappelle qu'un seul homme, par son exemple, peut transformer tout un quartier et inspirer des générations.