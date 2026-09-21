Sénégal: Un psychologue évoque l'impact de la fatigue numérique sur la reprise scolaire

Le psychologue clinicien Alexandre Cohen, évoquant l'usage des écrans, soutient que certaines habitudes acquises par les élèves pendant les vacances peuvent impacter leur quotidien avec la reprise des cours.

Selon lui, les élèves peuvent reprendre les cours sans avoir le sentiment de s'être reposés. "En recommençant les cours, on ne va pas du tout se sentir reposé des vacances. On va se sentir fatigué de la charge qu'on s'est mise", explique-t-il.

Le psychologue clinicien attire l'attention sur les habitudes acquises pendant les vacances, notamment en matière de sommeil et d'utilisation des écrans.

A son avis, des horaires décalés et une utilisation importante des écrans peuvent rendre la reprise des cours plus difficile.

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"Si on a fait ça pendant les vacances [...] on a pris certaines habitudes par rapport au sommeil, par rapport à la structure de la journée qui ne sont pas très bonnes quand on commence l'école", ajoute le spécialiste, qui a officié entre la Belgique, son pays d'origine, le Rwanda et Saint-Louis du Sénégal.

M. Cohen considère que tout dépend cependant de la raison qui pousse les jeunes à rester connectés. Il conseille par exemple à l'étudiant qui utilise son téléphone pendant ses pauses, de quitter l'écran et de pratiquer une activité différente.

S'agissant du jeune utilisant les écrans parce qu'il ne se sent pas bien dans sa vie ou dans ses relations, il estime que l'approche doit être différente.

"Il faut reprendre confiance en soi. Il faut reprendre confiance dans les capacités des autres à t'aider, à t'écouter, à passer des bons moments avec toi", dit-il.

Il fait observer que plus généralement, "la fatigue numérique est souvent considérée comme de la paresse ou un manque de volonté notamment chez les jeunes".

M. Cohen attribue surtout cette perception à la méconnaissance des mécanismes cérébraux mobilisés pendant certaines activités numériques.

"On a l'impression que quelqu'un qui est sur son téléphone est juste en train de perdre son temps, de s'amuser, de jouer, que ça ne lui prend pas d'énergie, alors que ce n'est pas vraiment ce qui se passe", affirme-t-il.

Lorsqu'une personne passe beaucoup de temps devant les écrans, certaines activités peuvent, selon lui, mobiliser fortement ses capacités cérébrales.

"En fait, cette personne a sollicité, dépensé une activité cérébrale assez importante et c'est la raison pour laquelle elle est fatiguée", note-t-il, précisant toutefois que ces difficultés ne concernent pas uniquement les jeunes.

"Ce ne sont pas simplement des jeunes mais aussi des personnes plus âgées qui ont parfois plus de temps libre et qui sont donc susceptibles de passer beaucoup plus de temps sur les réseaux", indique le psychologue.