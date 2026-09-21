Afrique: Assemblée générale de l'ONU - Bassirou Diomaye Faye a quitté Dakar ce matin pour New York

Dakar — Le chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye, a quitté Dakar ce lundi à destination de New York où il va participer à la semaine de haut niveau de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations unies, a annoncé la présidence de la République sur sa page Facebook.

Cette rencontre, prévue du 22 au 28 septembre, est porte sur le thème "Rétablir la confiance, gérer la transformation : des Nations Unies au service de tous".

"Après Washington et Abu Dhabi la semaine dernière, le Chef de l'État poursuit son engagement auprès des partenaires du Sénégal. À New York, il portera la voix du Sénégal devant la communauté internationale", indique notamment la présidence sénégalaise.

La semaine de haut niveau de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations unies réunira près de 130 chefs d'Etat et de gouvernement autour d'un débat général.

Les dirigeants mondiaux discuteront également, au cours de cette semaine, des problématiques liées au climat, à la santé (notamment la prévention des pandémies), à la gouvernance de l'Intelligence artificielle, au droit au développement et à la paix et à la sécurité.