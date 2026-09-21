Sénégal: Tambacounda - Un plan de riposte d'une trentaine de millions annoncé pour lutter contre la diphtérie

Tambacounda — Le gouverneur de la région de Tambacounda (est), Abdourahmane Ndiaye, a présidé, lundi, un Comité régional de gestion des épidémies, au terme duquel, un plan de risposte d'une trentaine de millions a été adopté pour freiner la propagation de la diphtérie, a constaté l'APS.

"Le budget de ce plan de riposte est estimé a une trentaine de millions de francs CFA. Nous lançons un appel aux collectivités territoriales, aux Comités de développement sanitaire, mais également aux partenaires financiers qui interviennent au niveau de la région de Tambacounda à venir en appui pour qu'on puisse boucler le montant et être efficace dans la lutte" contre cette maladie, a-t-il notamment déclaré.

Ce plan de riposte permettra, selon lui, d'accentuer la sensibilisation, soulignant que les médias locaux sont très attendus à ce niveau-là.

Au niveau de la région de Tambacounda, 25 cas liés à la diphtérie ont été, à ce jour, notifiés dont 5 sont revenus positifs, occasionnant un décès au niveau du département de Bakel qui constituent avec celui de Goudiry les deux circonscriptions les plus touchées par l'épidémie.

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Aucun cas n'a été signalé pour le moment au niveau des départements de Tambacounda et de Koumpentoum.

"Nous avons réuni tous les acteurs pour adopter un plan de riposte qui va impliquer tout le monde, afin d'améliorer l'efficacité des interventions, limiter les dégâts et éviter des cas supplémentaires", a fait savoir le gouverneur de Tamba.

"Des actions seront menées sur le terrain pour identifier les enfants zéro dose et les enfants qui sont sous vaccinés pour qu'ils puissent compléter le nombre de doses à recevoir", a assuré Abdourahmane Ndiaye.

Il a invité dans le même temps invité la population à conduire les enfants vers les structures les plus proches dès l'apparition des premiers signes de la maladie, insistant sur la vaccination comme moyen efficace de prévention.