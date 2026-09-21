Afrique: Eliminatoires CAN 2027 - Les Lions commencent à rejoindre leur camp de base à Maputo

Dakar — Les joueurs de l'équipe nationale du Sénégal ont commencé à rejoindre par petites vagues leur camp de de base, à Maputo, où il doivent jouer contre le Mozambique, vendredi, un match comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2027, rapportent la Fédération sénégalaise de football (FSF) sur ses plateformes digitales officielles.

Les Lions doivent entamer, ce lundi, leur regroupement en vue de cette rencontre prévue, le 25 septembre, à l'Estádio Nacional do Zimpeto de Maputo.

Sur les photos publiées par la FSF, Idrissa Gana Gueye, Ibrahim Mbaye, Nicolas Jackson, Lamine Camara, Malang Sarr, entre autres, sont arrivés à l'aéroport International de Maputo, alors que le staff technique de l'équipe nationale a rallié la capitale mozambicaine durant le week-end.

Le nouveau sélectionneur des Lions du football, Patrick Vieira, a publié, vendredi, une liste de 29 joueurs pour les prochaines échéances. Dans ce groupe figurent les principaux cadres des Lions, à l'exception notable de Sadio Mané et d'Edouard Mendy, qui vient de mettre fin à sa carrière internationale.

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Le capitaine des Lions, Kalidou Koulibaly fait partie de la liste retenue par le technicien franco-sénégalais, aux côtés de plusieurs nouveaux joueurs, parmi lesquels Malang Sarr, Sadibou Sané et Pape Moussa Fall, en plus de revenants comme Arona Sangante et Abdallah Sima.

Après le match contre le Mozambique vendredi prochain, le Sénégal, champion d'Afrique de football en titre, va livrer un deuxième match face à l'Éthiopie, le mardi 29 septembre 2026, au Bahir Dar Stadium, dans la région d'Amhara (Éthiopie).

Les Lions disputeront ensuite un match amical international, le dimanche 4 octobre, à l'Orange Vélodrome de Marseille (France), face aux Comores.

Voici la liste des 29 Lions convoqués :

Gardiens : Yevhan Diouf, Mory Diaw, Mamour Ndiaye, Ngagne Demba Thiam

Défenseurs : Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, Malang Sarr, El Hadj Malick Diouf, Mamadou Sarr, Nobel Mendy, Sadibou Sané, Arona Sangante, Lamine Sy

Milieux : Idrissa Gana Guèye, Pape Guèye, Lamine Camara, Pape Matar Sarr, Rassoul Ndiaye, Bara Sapoko Ndiaye

Attaquants : Ismaïla Sarr, Ilimane Ndiaye, Nicolas Jackson, Assane Diao, Abdallah Sima, Boulaye Dia, Issa Soumaré, Ibrahima Mbaye, Mamadopu Diakhon, Pape Moussa Fall.