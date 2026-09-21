Sénégal: 42% des élèves orientés vers les séries scientifiques en 2026 (Officiel)

Dakar — Le ministère de l'Éducation nationale a annoncé que le taux d'orientation des élèves vers les séries scientifiques a atteint 42% en 2026.

Le département ministériel en charge de l'éducation souligne dans une note publiée dimanche sur sa page Facebook que ce renforcement obéit à une une volonté des pouvoirs publics de rééquilibrer les orientations.

Cette mesure vise également à "mieux préparer les élèves aux enjeux liés aux sciences, aux technologies, à l'ingénierie et aux mathématiques (STEM)", ajoute la même source.

Pour ce faire le ministère de l'Education nationale affirme avoir mis en place de "nouveaux critères d'éligibilité" et prévu des "mesures d'accompagnement pour les élèves".

Il rappelle que le taux d'orientation dans les filières scientifiques était, par exemple, de 29,15% en 2000.