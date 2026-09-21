Sénégal: Coupe du Nord - Le Jaraaf s'offre un large succès face à la Linguère (4-1)

Saint-Louis — Le Jaraaf de Dakar s'est imposé largement, 4-1, dimanche soir, face à la Linguère de Saint-Louis, en match comptant pour la première journée de la Coupe du Nord, un tournoi de pré-saison réunissant six clubs de Ligue 1 sénégalaise, a constaté l'APS.

C'est dans un stade Mawade Wade, qui a fait le plein de spectateurs, que le coup d'envoi de cette rencontre a été donné, sous les yeux des férus de football.

En première période, les deux formations se sont livrées un duel équilibré et ont regagné les vestiaires sur un score de parité (1-1).

Au retour des vestiaires, le club de la Médina revient avec de bien meilleures intentions. Les Dakarois ont profité de quelques errements défensifs des "Samba Linguère" pour inscrire trois nouveaux buts et plier définitivement la rencontre.

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Pour la première rencontre de la journée, Essamaye FC et US Gorée se sont quittés dos à dos (1-1).

L'autre match, qui mettait aux prises le Casa Sports et l'US Ouakam, s'est également soldé par un score nul et vierge (0-0).

Cette compétition, organisée par la Linguère, se déroule au stade Mawade Wade et à Bango. Elle permettra aux clubs participants de peaufiner leur plan de préparation afin de mieux aborder la prochaine saison sportive.

La Coupe du Nord constitue également une occasion pour les passionnés de football et les supporters de suivre des affiches de haut niveau dans une belle ambiance.

Le programme de la deuxième journée, mettra aux prises, ce lundi, à 8 heures, US Gorée et ASC Jaraaf, à 15 heures Essamaye FC contre US Ouakam et à 17 heures Linguère et Casa Sports