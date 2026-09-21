Afrique: Rugby à sept - L'équipe olympique du pays U18 en stage de préparation en Tunisie (FSR)

Dakar — L'équipe nationale masculine du Sénégal de rugby à sept des moins de 18 ans séjourne en Tunisie dans le cadre de sa préparation aux Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026, a-t-on appris de la Fédération sénégalaise de rugby (FSR).

Les Lionceaux suivront un stage du 22 septembre au 1er octobre 2026, précise la même source, ajoutant que des entraînements communs et un tournoi auquel participent également les sélections U18 de la Tunisie et d'Arabie Saoudite seront au programme.

LA FSR souligne qu'il s'agit d"'une nouvelle étape importante" pour le groupe qui va ainsi se mesurer à une opposition internationale, poursuivre sa progression et effectuer les derniers réglages avant les prochaines échéances.

Le rugby à sept va faire son retour aux Jeux olympiques de la jeunesse après ses débuts à Nanjing en 2014 et Buenos Aires en 2018.

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Le tournoi de rugby à sept des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026 va se dérouler du 1er au 3 novembre 2026 au complexe Iba Mar Diop, à Dakar.

Seize équipes seront en compétition dans les catégories hommes et femmes. Les Lionceaux sont logés dans la poule A, avec le Canada, l'Allemagne et l'Afrique du Sud, tandis que le groupe B est composé de l'Argentine, de la France, du Japon et les Samoa.