Tunisie: Gaz domestique - Le ministère de Commerce active le plan anti-pénurie pour l'hiver

Face aux défis de la saison froide, le ministère du Commerce et du Développement des Exportations prend les devants. En fin de semaine dernière, une séance de travail présidée par le ministre Samir Abid a permis de faire le point sur la disponibilité et la distribution des bouteilles de gaz butane.

L'objectif affiché : garantir un approvisionnement régulier du marché tunisien et répondre au pic de la demande hivernale sans heurts.

Des mesures préventives pour soulager le marché

Selon un communiqué publié par le ministère, les entreprises de la filière maintiennent une vigilance continue grâce au renforcement des infrastructures, avec le développement des capacités de remplissage, de stockage et de production, ainsi que l'anticipation des opérations de maintenance.

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S'ajoute à cela une innovation logistique marquée par l'introduction de bouteilles de 14 kg destinées aux usages industriels et l'essai de citernes pour les gros consommateurs, une mesure clé pour alléger la pression sur les bonbonnes réservées aux ménages.

Enfin, l'optimisation de la production passe par la modernisation des lignes existantes, la création de nouvelles unités et l'élargissement du réseau de distribution pour mieux couvrir les régions à forte demande.

Tolérance zéro contre la spéculation

Le volet sécuritaire et réglementaire a également été abordé. Les autorités ont convenu d'intensifier le contrôle et le partage des données en étroite collaboration avec les services de sécurité afin de combattre le monopole et les pratiques illégales perturbant l'approvisionnement.

En clôture de cette réunion, le ministre a insisté sur l'importance d'une anticipation rigoureuse, en suivant de près l'évolution de la consommation régionale -- en particulier dans les zones les plus froides -- et en consolidant les stocks des distributeurs afin de parer à toute éventualité.