Tunisie: Petite enfance - Le ministère de la Famille met en garde contre l'addiction aux écrans

Ce lundi 21 septembre 2026, l'administration générale de l'enfance a tiré la sonnette d'alarme. Linda Saâd, cheffe de service au ministère de la Famille, de la Femme, de l'Enfance et des Seniors, a vivement mis en garde contre les dangers de l'utilisation excessive des écrans et des appareils intelligents par les enfants.

S'exprimant lors de son intervention sur les ondes de la Radio Nationale, la responsable a insisté sur l'impératif de privilégier les interactions directes avec les enfants à travers le jeu et le dialogue, tout en les encourageant à pratiquer des activités sensorielles et artistiques et en réduisant leur temps d'exposition aux écrans.

Selon le ministère, le piège des appareils connectés engendre des conséquences lourdes sur le développement des plus jeunes. Parmi les symptômes les plus fréquents figurent un retard significatif de la parole et de l'acquisition du langage, des troubles émotionnels se traduisant par une incapacité à gérer les crises de colère, de l'anxiété et un repli sur soi (isolation sociale), ainsi que des atteintes physiques concrètes telles que la fatigue oculaire et des douleurs au niveau du dos et de la nappe cervicale.

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Dans nos archives Nouveau succès médical à l'institut national de neurologie Mongi Ben HamidaPour contrer ces risques, la responsable a égrené des recommandations claires à l'attention des familles. Avant l'âge de 3 ans, il est conseillé de ne pas exposer du tout les enfants aux écrans, s'agissant d'une étape cruciale dans le développement de l'enfant, la formation de sa personnalité et l'acquisition de ses capacités.

Pour la tranche d'âge comprise entre 3 et 6 ans, elle a invité les parents à accompagner leurs enfants lors de l'utilisation de ces appareils, à condition que la durée d'utilisation ne dépasse pas une demi-heure par jour. Enfin, il est fortement conseillé de bannir les appareils des chambres à coucher des enfants, tout en soulignant la nécessité de consulter des spécialistes en cas de de tout symptôme ou comportement inhabituel chez l'enfant.

Cette intervention s'inscrit dans le prolongement de la signature, vendredi dernier, d'une convention-cadre de partenariat entre le ministère de la Famille et l'établissement de la Radio Tunisienne. Cette alliance vise à diffuser la culture des droits et de la sensibilisation aux domaines de la famille à travers les radios nationales et régionales, à faire connaître les stratégies et services nationaux mis en oeuvre par le ministère pour en faciliter l'accès aux citoyens, et à mettre en lumière les initiatives économiques et sociales destinées à la famille et aux femmes dans les différentes régions.