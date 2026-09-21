Tunisie: Projet ASCO - Vers un système national renforcé d'audit des produits de la mer

Le projet ASCO (Appui aux services de contrôle officiel des produits animaux et végétaux en Tunisie) a organisé un atelier consacré au renforcement des capacités des services vétérinaires tunisiens chargés du contrôle et de la certification des produits de la mer destinés à l'exportation.

Cette formation a réuni 35 vétérinaires relevant des services centraux et régionaux, dans un contexte marqué par le renforcement des exigences sanitaires internationales auxquelles doivent répondre les produits alimentaires destinés aux marchés extérieurs.

L'objectif est de permettre aux services vétérinaires de consolider leurs capacités de contrôle afin de garantir la conformité des produits de la mer tunisiens aux normes sanitaires et aux exigences de qualité en vigueur, tout en renforçant leur compétitivité sur les marchés internationaux, notamment celui de l'Union européenne.

Renforcer les pratiques de contrôle

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les travaux de l'atelier ont porté sur plusieurs thématiques liées au contrôle sanitaire, notamment les principes de l'audit interne ainsi que le système d'analyse des risques et de maîtrise des points critiques (HACCP).

Dans nos archives Pourquoi : Les motards et leurs motosLes participants ont également examiné les programmes de contrôle et de suivi des poissons d'élevage, en vue de renforcer les dispositifs permettant d'assurer la qualité et la sécurité des produits destinés à la consommation et à l'exportation.

L'atelier a, par ailleurs, constitué une occasion d'échanger les expériences entre les différents services et d'harmoniser les pratiques de contrôle entre les structures centrales et régionales.

Vers un système national d'audit interne

La rencontre a également permis de poser les bases de la mise en place d'une nouvelle approche nationale en matière d'audit interne, à travers l'élaboration d'une feuille de route destinée à assurer son déploiement progressif.

Cette démarche s'inscrit dans le cadre d'efforts visant à moderniser le système de contrôle officiel des produits d'origine animale et végétale en Tunisie, notamment en renforçant la coordination et l'harmonisation des pratiques entre les différents intervenants.

À travers le renforcement des capacités des services chargés du contrôle, l'objectif est également de consolider la confiance des marchés internationaux dans les produits de la mer tunisiens et de soutenir le développement durable des chaînes de valeur orientées vers l'exportation.