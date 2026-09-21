Tunisie: Hammamet - Des eaux usées se déversent dans la mer après les fortes pluies

La plage d'El Yassmina, à Hammamet, a été touchée, dimanche 20 septembre 2026, par un déversement d'eaux usées dans la mer, accompagné de mauvaises odeurs, à la suite des importantes quantités de pluie enregistrées dans la région.

Dans une déclaration à Diwan FM, Najmeddine Kaâbar, militant de la société civile à Hammamet, a dénoncé la dégradation de la situation environnementale et la répétition des déversements d'eaux usées dans la mer.

Il a appelé les autorités compétentes à intervenir rapidement afin de remédier à cette situation et de trouver une solution définitive à ce problème.

Par ailleurs, plusieurs avaloirs d'eaux usées et d'eaux pluviales ont été obstrués au niveau de l'entrée de la médina de Hammamet. Cette situation a suscité le mécontentement des commerçants et des passants, alors que les difficultés persistent au coeur de la ville.

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