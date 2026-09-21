Tunisie: Grande Mosquée de Kairouan - Deux appels d'offres lancés dans le cadre du don saoudien

L'Institut National du Patrimoine (INP) a lancé cette semaine deux appels d'offres internationaux en vue de la restauration et de la mise en valeur de la mosquée « Okba Ibn Nafaa (la grande mosquée) de Kairouan et de ses abords, selon les publications officielles diffusées sur les réseaux sociaux de l'établissement.

Ces chantiers s'inscrivent dans le cadre d'un don du Royaume de l'Arabie Saoudite, octroyé par l'intermédiaire du Fonds Saoudien pour le Développement (SFD), en vertu d'un mémorandum d'entente signé le 27 juillet 2017.

La date limite pour la réception des plis par l'INP est fixée au 18 décembre 2026, à 12h00 pour le premier lot et à 13h00 pour le second. Les séances d'ouverture des offres se tiendront le même jour au siège de l'institut à Tunis.

L'intégralité des appels d'offres et des détails administratifs sont consultables directement sur la page officielle de l'Institut National du Patrimoine.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans nos archives Comment les cliniques privées s'adaptent-elles à la chute de 80 % des paiements par chèque ?Le premier appel d'offres (N°01/2026) concerne les travaux d'infrastructure généraux de la composante n°1 du projet, englobant l'édifice religieux et son environnement immédiat dans le gouvernorat de Kairouan. La participation est ouverte aux entreprises générales de construction tunisiennes (agréées B0 par le ministère de l'Équipement), saoudiennes et internationales, ou à leurs groupements solidaires.

Le second avis (N°02/2026) cible exclusivement la restauration spécialisée des éléments patrimoniaux en bois de la mosquée. Ce lot s'adresse aux structures nationales et étrangères justifiant d'une expertise et de références attestées dans le domaine de la restauration d'art.

La Grande Mosquée est l'un des monuments majeurs de l'islam et un chef-d'oeuvre de l'architecture universelle. Elle est située au coeur de la ville de Kairouan qui est inscrite, depuis le 7 décembre 1988, sur la Liste du Patrimoine Mondial de l'UNESCO.

Première ville musulmane fondée au Maghreb, Kairouan a joué un rôle prépondérant dans l'évolution de l'histoire et de la diffusion de la civilisation arabo-musulmane. Elle est considérée comme la capitale et l'un des plus brillants foyers de la culture arabo-musulmane du Maghreb durant cinq siècles.

La valeur et l'authenticité de ses monuments, la richesse et la variété de ses trésors archéologiques, font encore de cette ville un véritable musée vivant des arts et de la civilisation arabo-musulmane.