Congo-Kinshasa: Ebola - L'essai du vaccin Ervebo démarre en Ituri

Alors que l'épidémie de maladie à virus Ebola de souche Bundibugyo continue de progresser en République démocratique du Congo (RDC), les premiers volontaires parmi les personnels en première ligne ont commencé à recevoir, ce week-end à Bunia, en Ituri, le vaccin Ervebo dans le cadre d'un essai clinique.

Au total, quelque 20.000 personnes en Ituri et au Nord-Kivu devraient participer à cette étude destinée à évaluer l'efficacité du vaccin contre le virus Bundibugyo.

Ervebo est actuellement le seul vaccin contre Ebola disponible à grande échelle. Son innocuité est bien établie et son utilisation largement éprouvée en RDC. Mais il est homologué contre le virus Ebola de souche Zaïre, et non contre le virus Bundibugyo, responsable de l'épidémie actuelle.

À ce jour, aucun vaccin ni traitement spécifique n'est immédiatement disponible contre cette souche.

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OMS Un programme de vaccination à des fins de recherche a été lancé en Ituri, en République démocratique du Congo, à l'intention des professionnels de santé et des autres personnels de première ligne exposés à un risque accru de contamination par le virus Ebola. 70.000 doses mises à disposition

Le programme, lancé dans un premier temps à Bunia, cible les professionnels de santé et les autres intervenants de première ligne particulièrement exposés au risque de contamination. Parmi eux figurent notamment des médecins, des infirmiers et des agents chargés de la désinfection.

L'étude, menée par les autorités sanitaires congolaises avec le soutien de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), d'Africa CDC et de Médecins sans frontières (MSF), doit s'étendre sur neuf à douze mois. La vaccination devrait durer environ trois mois, suivis d'au moins six mois de surveillance des participants.

« L'objectif est d'approfondir les connaissances sur l'utilisation du vaccin Ervebo contre le virus Bundibugyo tout en contribuant à protéger les personnes les plus exposées », a indiqué l'OMS Afrique sur le réseau social X.

L'essai doit permettre de recueillir des données en conditions réelles sur l'utilisation du vaccin et d'évaluer son efficacité potentielle dans le contexte de l'épidémie actuelle.

Quelque 70.000 doses d'Ervebo, provenant du stock mondial de vaccins contre Ebola, ont été mises à la disposition de la RDC en août pour soutenir à la fois la riposte et la recherche.

L'efficacité reste à démontrer

Plus de 3.500 personnes ont déjà été vaccinées dans la province de la Tshopo et plus de 980 dans le Bas-Uele, dans le cadre de l'essai clinique.

L'utilisation d'Ervebo contre le virus Bundibugyo demeure toutefois limitée à la recherche. Lors de son examen du 19 août, le Groupe stratégique consultatif d'experts sur la vaccination (SAGE) de l'OMS avait estimé que, malgré certains résultats suggérant une possible protection croisée, les données disponibles ne permettaient pas encore de déterminer si le vaccin offrait une protection cliniquement significative chez l'être humain.

Parallèlement, plusieurs vaccins spécifiquement conçus contre le virus Bundibugyo sont en cours de développement et pourraient être disponibles dans les prochains mois.

Près de 3.700 décès

La RDC fait actuellement face à sa plus importante épidémie de maladie à virus Ebola en termes de mortalité. Déclarée officiellement à la mi-mai après son apparition en Ituri, elle s'est depuis étendue à sept provinces et 63 zones de santé.

Selon le dernier bilan des autorités sanitaires congolaises, publié dimanche, 7.672 cas confirmés ont été recensés, dont 3.699 décès. Quelque 1.879 patients ont guéri, tandis que 886 personnes restent en isolement ou hospitalisées.