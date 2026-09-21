Sénégal: Les chiffres du projet de loi de finances rectificative au menu des quotidiens

Dakar — Les chiffres du projet de loi de finances rectificative 2026 marqué par une baisse des recettes fiscales et des dépenses d'investissement et une hausse des subventions à l'énergie sont largement commentés par les quotidiens reçus, lundi, à l'Agence de presse sénégalaise (APS).

Concernant le projet de loi de finances rectificative 2026, Le Soleil note que "les grands équilibres (ont été) rebattus".

"Le Projet de loi de finances rectificative 2026 revoit sensiblement les équilibres budgétaires de l'État. Les recettes sont désormais arrêtées à 5.848,7 milliards de FCfa contre 6.188,8 milliards dans la loi de finances initiale, soit une baisse de 340,1 milliards de FCfa. Une nouvelle configuration qui porte le déficit budgétaire à 1.735,2 milliards de FCfa, soit 7,6% du Pib", écrit le journal.

La publication souligne que "le Projet de loi de finances rectificative met en lumière l'ampleur du choc énergétique sur les finances publiques sénégalaises".

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Alors que la loi de finances initiale "prévoyait 250 milliards de FCfa de subventions énergétiques, leur montant atteint désormais 790,3 milliards, soit une hausse de 540,3 milliards".

Le journal ajoute que "cette envolée contribue directement à la dégradation des équilibres budgétaires dans un contexte où la croissance attendue est ramenée à 2,7%".

Dans Le Soleil, Pr Amath Ndiaye, professeur à la Faculté des Sciences économiques et de gestion (Faseg) de l'Ucad, note que "cette situation s'explique certes par la hausse des cours internationaux du pétrole, mais également par le retard pris dans l'ajustement des prix intérieurs de l'énergie".

Alors que le Projet de loi de finances rectificative 2026 "'accuse une chute de plus de 450 milliards F Cfa des recettes attendues du Plan de redressement économique et social (Pres), l'Etat se trouve contraint à un arbitrage budgétaire serré (...) entre coupes d'investissements, choc énergétique et renforcement des aides sociales (...)", relève Le Quotidien.

Le journal L'As aussi constate que "les finances publiques sénégalaises sont fortement sous pression".

"Le projet de loi de finances rectificative (PLFR) 2026, qui sera bientôt examine par l'Assemblée nationale, acte un déficit de 1 735 milliards FCFA, sur fond de choc pétrolier, de recul des recettes et de forte hausse des subventions énergétiques", écrit la publication.

Selon WalfQuotidien, "le Sénégal est dans le rouge".

"Les clignotants sont au rouge. La loi de finances rectificative montre que les recettes fiscales et les dépenses d'investissement ont baissé, alors que dans le même temps, on enregistre une hausse des dépenses de fonctionnement et des subventions énergétiques", écrit Wallf.

Sud Quotidien revient sur la pose de la première pierre du projet SM 0 Agro à Bambali où "Sadio Mané plante l'avenir"

"A Bambali, la pose de la première pierre du parc agro-industriel SM10 Agro est une nouvelle page dans l'ambition portée par Sadio Mané pour son terroir natal. Avec un investissement annoncé de 11,7 milliards de francs CFA, le projet a pour objectif de développer la transformation agricole, de créer des emplois et d'offrir de nouvelles perspectives aux jeunes et aux femmes de Casamance.

Mais les populations et les autorités locales ont rappelé que cette ambition économique devra nécessairement s'appuyer sur des infrastructures adaptées, comme la réalisation de la boucle du Boudié. À cette ambition industrielle, s'ajoute celle d'un développement touristique pour transformer le visage de Bambali", rapporte Sud.