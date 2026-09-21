Sénégal: Louga - Le PUDC raccorde 24 villages au réseau électrique

Quelque 24 villages répartis dans 12 communes dans les départements de Kébémer et de Louga ont été raccordés au réseau électrique dans le cadre du Programme d'urgence de développement communautaire (PUDC), a-t-on appris de son coordinateur national.

"Nous avons conduit une mission d'électrification dans les départements de Kébémer et de Louga, du 17 au 20 septembre 2026. C'est ce qui nous a permis d'électrifier 24 villages", a notamment fait savoir Gade Kounta.

Le coordonnateur national du PUDC, accompagné de son équipe et des autorités administratives locales, a procédé, village après village, à la mise sous tension des réseaux moyenne et basse tension (MT/BT).

Ces opérations, réalisées en présence des populations bénéficiaires, marquent une nouvelle étape dans l'amélioration de l'accès à l'électricité en milieu rural, s'est-il félicité.

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Au-delà de la mise en service des infrastructures, la mission a également été l'occasion pour Gade Kounta d'échanger directement avec les maires et les populations sur les besoins prioritaires de leurs territoires, permettant ainsi de recueillir les préoccupations et les attentes des communautés.

Dans le même temps, M. Kounta a annoncé la préparation de la troisième phase du PUDC, invitant les maires à remonter les besoins exprimés au niveau local pour leur prise en compte dans la programmation des prochaines interventions.

À travers cette démarche participative, le PUDC entend renforcer la prise en compte des réalités territoriales dans la définition de ses projets, a-t-il également indiqué.

Selon le coordonateur national, le programme ambitionne de poursuivre ses actions en faveur de l'accès aux services essentiels et d'un développement communautaire inclusif et durable.