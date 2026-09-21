Sénégal: Saint-Louis - Vers une convention de partenariat entre la Linguére et le Casa-Sports

21 Septembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Saint-Louis — La Linguère de Saint-Louis va signer prochainement une convention de partenariat avec le Casa Sports de Saint-Louis, en vue à d'intégrer des activités économiques et les échanges culturels entre le nord et le sud, a-t-on appris du président club saint-louisien, Bamba Bâ.

Il en a fait l'annonce dimanche au terme de la première journée de la Coupe du nord, regroupant six équipes de Ligue 1 en guise de préparation pour la saison prochaine.

Il en a profité pour appeler les acteurs, les supporters, ainsi que l'ensemble de la ville à soutenir leur club de coeur dans l'objectif de bien réussir la saison sportive 2026/2027.

"Pour cette saison, nous appelons tous les acteurs, les supporters et l'ensemble de la ville de Saint-Louis à accompagner l'équipe et à la pousser davantage", a-t-il lancé en marge de la première journée de la Coupe du nord.

Selon M. Bâ, par ailleurs président de la Ligue régionale de football de Saint-Louis, le club de la Linguère se trouve actuellement dans une phase de construction.

Il a tout de même précisé qu'un plan a été élaboré sur quatre voire six ans, afin de poser des jalons pour permettre à l'équipe fanion de la capitale du nord du pays de retrouver les sommets du foot sénégalais.

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