Sénégal: Cheikh Oumar Bâ annonce de nouveaux ouvrages hydrauliques annoncés pour les producteurs de Kaffrine

Kaffrine — Le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, Cheikhou Oumar Bâ, a annoncé la construction de nouveaux forages hydrauliques à Niakhène, dans la région de Kaffrine (centre), afin d'accompagner le travail des producteurs agricoles de cette zone.

dans le département de Malem Hodar, région de Kaffrine (centre) et l'installation de mini-forages pour davantage accompagner les producteurs agricoles, a constaté l'APS.

"Nous allons construire d'autres forages hydrauliques à Niahène, dans le département de Malem Hodar, et mettre en place des mini-forages afin d'accompagner les paysans et de leur faciliter certaines tâches", a-t-il déclaré à des journalistes, dimanche, au terme d'une tournée agricole qu'il a effectuée dans les départements de Malem Hodar, Kaffrine et Birkelane.

En compagnie de plusieurs acteurs du secteur, le ministre de l'Agriculture a visité plusieurs exploitations agricoles, afin de s'enquérir de l'état d'avancement de la campagne agricole et d'échanger avec les producteurs sur leurs principales préoccupations.

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À Niahène, dans la commune de Sagna, la délégation qu'il conduisait a visité un barrage hydro-agricole exploité par des GIE et coopératives spécialisés dans la production d'arachide, de céréales, de niébé et dans le maraîchage de décrue.

Un tracteur a également été remis à la coopérative maraîchère de Niahène pour contribuer à améliorer les conditions de travail des producteurs.

La porte-parole de la coopérative, Fatou Wilane, s'est félicitée de cet appui, estimant qu'il permettra aux producteurs de disposer de davantage de moyens pour mener leurs activités agricoles.

La deuxième étape de la tournée du ministre l'a conduit dans le département de Kaffrine, où il a visité une ferme intégrée combinant agriculture et élevage à Sikilo.

Cette exploitation développe plusieurs activités, de la production d'arachide et de céréales à la production laitière, en passant par les cultures fourragères et la constitution de réserves alimentaires pour le bétail.

La délégation conduite par Cheikhou Oumar Bâ s'est ensuite rendue à Diamagadio, une commune frontalière avec la Gambie, où plusieurs hectares de maïs ont été emblavés par une coopérative agricole locale.

Le ministre a visité les parcelles emblavées, notamment les champs rizicoles, et échangé avec les producteurs sur les conditions de déroulement de la campagne.

Il a terminé sa tournée par Mabo, une localité du département de Birkelane où le ministre a visité un réseau des GIE de producteurs de céréales spécialisés notamment dans la riziculture pluviale, la culture de l'arachide et d'autres céréales.

La délégation s'est également rendue à Nawel, auprès du grand producteur Sette Diagne, qui développe des activités de production d'arachide, de céréales et d'autres spéculations agricoles.

Au terme de ces différentes étapes, le ministre de l'Agriculture s'est félicité de la mobilisation des producteurs et de la diversité des activités développées dans les exploitations visitées.

Il a également salué la participation des femmes dans les organisations de producteurs, notamment à travers la coopérative visitée à Mabo, soulignant l'importance de leur inclusion dans le développement du secteur agricole.