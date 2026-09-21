Sénégal: Autoroute Mbour-Kaolack - Un accident fait trois morts et quatre blessés graves

Fatick — Trois personnes sont décédées et quatre autres gravement blessées dans un accident de la circulation survenu, lundi, vers 7 h 39 mn, sur le tronçon Fatick-Thiadiaye de l'autoroute à péage Mbour-Kaolack, a appris l'APS de la 32e Compagnie d'incendie et de secours de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers.

Un véhicule de transport en commun de marque Dacia, communément appelé "War Gaindé", a dérapé avant de se renverser hors de la chaussée, selon la même source.

Alertés, les secouristes de cette unité opérationnelle basée à Fatick (centre-ouest) se sont déployés sur les lieux pour transférer les victimes au centre de santé de Thiadiaye.

Les corps sans vie ont été déposés à la morgue dudit centre et les blessés pris en charge au service d'accueil des urgences de la structure sanitaire du département de Mbour (ouest).