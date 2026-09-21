Togo: Bitume frais pour un pays qui avance

Le gouvernement se prépare à lancer une quinzaine de chantiers dans le cadre du Programme national d'entretien routier 2026. Près de 2,3 milliards de Fcfa seront mobilisés pour améliorer l'état de plusieurs axes.

Parmi les tronçons concernés figure la portion Atakpamé-Nangbéto, dans la région des Plateaux. Les travaux doivent faciliter l'accès au lac Nangbéto, important site de production halieutique, et comprendront la réalisation d'ouvrages hydrauliques et d'assainissement. Le chantier, prévu pour six mois.

Dans le sud du pays, l'axe Afagnan-Agoméglozou, en direction de la frontière béninoise, fait également partie des interventions annoncées.

Long d'environ 10 km, ce tronçon connaît depuis plusieurs années une dégradation avancée.

D'autres chantiers sont annoncés, notamment sur l'axe Bafilo-Dacko-Bassar, ainsi que sur les voies de Kétao et Mango et dans la région Centrale.

Le Togo a déjà consacré des dizaines de milliards depuis de longues années à la modernisation du réseau routier.