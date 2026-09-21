Tunisie: Concours de recrutement - L'Office de Regim Maâtoug offre huit postes techniques

L'Office de Regim Maâtoug pour le développement du Sud et du Sahara, structure rattachée au ministère de la Défense nationale, a officiellement ouvert un concours externe sur examens pour le recrutement de 8 agents. Cette campagne de recrutement, adossée à l'exercice budgétaire 2026, vise à pourvoir des postes de collaborateurs affectés au corps technique commun des administrations publiques.

La répartition sectorielle des postes ouverts prévoit l'intégration de 5 techniciens spécialisés en génie thermique et énergies renouvelables, en sciences agricoles (production végétale), en génie mécanique ainsi qu'en techniques de prospection et de pompage. Ce plan d'embauche intègre également 3 adjoints techniques dans les filières de la maintenance industrielle, de la géodésie-topographie et des sciences agricoles (cultures maraîchères).

Les critères d'éligibilité fixés par la direction fixent un seuil d'âge maximal de 40 ans au 1er janvier 2026 pour les candidats au poste de technicien, ces derniers devant être titulaires d'un diplôme de technicien supérieur ou d'un titre équivalent. Pour les postes d'adjoint technique, la limite d'âge est fixée de manière réglementaire à 35 ans, les postulants doivent justifier d'un diplôme de formation homologué de niveau baccalauréat.

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Ceci dit, les candidats retenus devront s'engager par écrit à exercer leurs fonctions sur l'ensemble du domaine géographique d'intervention fixé par l'établissement. La sélection s'articulera autour de deux phases successives, comprenant un premier tri sur dossiers élaboré selon une grille de notation préférentielle basée sur les moyennes académiques. La deuxième sélection se fera sur épreuve orale pour les candidats admissibles.

La commission d'évaluation accordera une priorité légale aux candidats les plus âgés en cas d'égalité des scores, ainsi qu'aux demandeurs d'emploi dont l'inscription dans les bureaux de l'ANETI excède 10 ans, sous réserve de la présentation d'une attestation de situation actualisée.