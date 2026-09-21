Afrique: Commerce intra-africain - Afreximbank mobilise 285,5 milliards FCFA

Un nouveau financement de 500 millions de dollars US soit 285,5 milliards de FCFA doit contribuer à renforcer les échanges commerciaux et les chaînes de distribution en Afrique. La Banque africaine d'import-export (Afreximbank) et l'Africa Trading and Distribution Company (Atdc) ont conclu, lundi 21 septembre au Caire, une facilité de crédit destinée à soutenir le négoce, la logistique et la distribution de produits africains sur les marchés du continent et à l'international.

Cette facilité doit permettre à l'Atdc de financer différentes opérations liées à l'achat et à l'agrégation de produits africains. Elle couvrira également des besoins liés au transport, à l'entreposage, à la logistique et à la distribution.

L'objectif affiché est de faciliter la circulation des marchandises tout au long des chaînes de valeur.

Des corridors commerciaux à développer

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Créée avec le soutien d'Afreximbank, l'Atdc est une plateforme panafricaine destinée à mettre en relation producteurs, transformateurs, industriels et marchés. Ses premières activités ont été lancées en Égypte avant de s'étendre au Nigeria, au Malawi et au Zimbabwe.

Avec cette nouvelle facilité, l'entreprise entend notamment renforcer ses capacités de regroupement de l'offre et de financement du fonds de roulement. Elle devrait également pouvoir développer des corridors commerciaux reproductibles à plus grande échelle, en s'appuyant sur des réseaux d'approvisionnement et de distribution.

Pour Mme Kanayo Awani, Vice-présidente exécutive chargée du Commerce intra-africain et du Développement des exportations d'Afreximbank, ce financement doit contribuer à améliorer la distribution des produits « Made in Africa » et à approfondir les chaînes de valeur régionales.

La responsable estime également que cette opération peut favoriser l'accès des producteurs africains aux marchés, soutenir les exportations de produits manufacturés et accompagner la mise en oeuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf).

Transformer davantage les produits africains

Du côté de l'Atdc, son Directeur général, Stewart Makura, souligne la nécessité de disposer de systèmes capables de relier efficacement les producteurs aux marchés. La facilité doit ainsi contribuer à renforcer les chaînes d'approvisionnement, à favoriser la création de valeur et à soutenir la substitution aux importations.

Au-delà du financement d'opérations commerciales individuelles, l'accord vise donc à améliorer la disponibilité régionale des matières premières, des intrants et des produits à valeur ajoutée.

L'enjeu est également celui de la transformation locale. En facilitant la circulation des produits et leur accès aux différents marchés africains, la facilité de 500 millions de dollars doit accompagner le développement de chaînes de valeur régionales et renforcer la place des produits africains dans les échanges internationaux.

À travers ce partenariat, Afreximbank entend ainsi soutenir les infrastructures commerciales nécessaires à une intégration économique accrue du continent et à la mise en oeuvre effective de la Zlecaf.