Cote d'Ivoire: Déclaration de patrimoine - La Habg démarre sa mission spéciale de proximité dans le Tchologo

La Haute autorité pour la bonne gouvernance (Habg) a lancé, le lundi 21 septembre 2026, à la préfecture de Ferkessédougou, les déclarations de patrimoine. Cette première étape de sa mission spéciale de sensibilisation et d'enregistrement des déclarations de patrimoine concerne des assujettis en fonction dans les régions du Tchologo, du Poro et de la Bagoué.

Conduite par Dago Djiriga Désiré, directeur du Traitement des déclarations de patrimoine, la délégation de la Habg a été accueillie par Tapé Laba, secrétaire général de la préfecture de Ferkessédougou.

Au nom du préfet de région, Tapé Laba, secrétaire général de la préfecture, s'est félicité de cette démarche de proximité, qui permet aux assujettis d'accomplir leurs formalités sans effectuer le déplacement jusqu'à Abidjan. « C'est un honneur pour les populations du Tchologo de recevoir cette mission. La Habg offre aux assujettis une occasion exceptionnelle de déclarer leur patrimoine et de se conformer à la loi », a-t-il déclaré, avant de les inviter Dago Djiriga Désiré a indiqué que cette mission spéciale a été dépêchée sur instruction du président de la Habg, Zoro Bi Ballo Épiphane, afin de rapprocher davantage l'institution des assujettis exerçant dans les régions éloignées d'Abidjan.

« Il s'agit d'une mission exceptionnelle de proximité destinée à faciliter l'accomplissement des formalités de déclaration de patrimoine. Les assujettis de la région du Tchologo pourront bénéficier, pendant deux jours, de l'assistance technique des équipes de la Habg », a-t-il expliqué.

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Le directeur du Traitement des déclarations de patrimoine a également rappelé que la déclaration de patrimoine constitue une obligation prévue par la Constitution. Selon ses explications, les responsables publics assujettis doivent déclarer leur patrimoine au début ainsi qu'à la fin de leur fonction ou de leur mandat, dans les délais fixés par la loi. Il a ainsi invité les assujettis concernés à saisir l'occasion offerte par cette mission, rappelant que la non-déclaration peut entraîner des mises en demeure, puis des poursuites judiciaires conformément aux dispositions légales en vigueur.

Présent pour accomplir ses formalités, Mah Nangué Maxime, chef d'assiette des Impôts à Ferkessédougou, a salué l'initiative de la Habg. « Je viens d'accomplir cet acte citoyen. Il n'y a rien à cacher : il s'agit simplement de déclarer ses biens à travers les formulaires prévus à cet effet. La Habg nous a également rassurés sur le caractère confidentiel de cette démarche. J'invite donc mes collègues à répondre présents », a-t-il confié.

Cette première journée a enregistré une forte mobilisation des assujettis. L'équipe de la Habg poursuivra les opérations d'assistance et d'enregistrement à la préfecture de Ferkessédougou le mardi 22 septembre 2026.

Après l'étape du Tchologo, la mission se rendra à la préfecture de Korhogo, dans la région du Poro, du 24 au 26 septembre, avant de s'installer à la mairie de Boundiali, dans la région de la Bagoué, les 29 et 30 septembre 2026.