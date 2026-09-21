Cote d'Ivoire: SIA 2026 - Avec l'ECO 32,5, la SCA démocratise le ciment bas carbone pour les travaux de maçonnerie

Au Salon de l'Infrastructure d'Abidjan (SIA 2026), la Société des Ciments d'Abidjan (SCA) a choisi de mettre en lumière sa nouvelle génération de ciments bas carbone, avec un accent particulier sur l'ECO 32,5 commercialisé depuis le 16 septembre 2026. Destiné aux travaux courants de maçonnerie, ce ciment écologique entend répondre à la double exigence de performance technique et de préservation de l'environnement.

Au Parc des Expositions de Port-Bouët, le samedi 19 septembre 2026, la Sca a organisé une démonstration technique devant les professionnels du bâtiment, les artisans et le grand public. Animée par Hassan Chalou, chef du laboratoire, et Nagolo Soro, directeur général adjoint, cette rencontre a permis d'expliquer les caractéristiques des différentes gammes de ciment produites par l'entreprise, tout en mettant en avant les avantages du nouvel ECO 32,5.

L'ECO 32,5, un ciment conçu pour les travaux courants

Présenté comme la grande innovation de la SCA en matière de construction durable, l'ECO 32,5 est spécialement adapté aux travaux de maçonnerie, à la fabrication de briques, aux crépissages et aux enduits. Ce ciment bas carbone offre une solution économique et performante aux particuliers comme aux professionnels.

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Selon les explications fournies lors de la démonstration, un seul sac d'ECO 32,5 permet de fabriquer jusqu'à 40 briques de qualité. Ces briques peuvent être utilisées dès le lendemain de leur confection et présentent une excellente tenue mécanique, avec un risque réduit de fissuration lorsqu'elles sont réalisées dans les règles de l'art.

La SCA souligne ainsi que ce ciment répond parfaitement aux besoins des chantiers de logements, des petites constructions, des clôtures et des ouvrages de maçonnerie courante, tout en garantissant une durabilité appréciable des réalisations.

Un ciment écologique qui réduit les émissions de carbone

L'autre atout majeur de l'ECO 32,5 réside dans son caractère bas carbone. À travers la technologie CEM VI, la SCA réduit significativement la proportion de clinker, composant dont la fabrication génère l'essentiel des émissions de CO₂ dans l'industrie cimentière.

Cette innovation permet de préserver les performances techniques du ciment tout en diminuant fortement son impact environnemental. Selon les responsables de l'entreprise, les ciments de la gamme ECO peuvent réduire les émissions de CO₂ jusqu'à 51 % par rapport à certains ciments conventionnels, contribuant ainsi à une construction plus respectueuse du climat.

Pour Hassan Chalou, la durabilité d'un ouvrage commence avant tout par le choix d'un ciment adapté. « Pour avoir une construction durable, il faut avoir un bon ciment », a-t-il rappelé devant les visiteurs du salon.

Près de six décennies d'expertise au service du BTP

Depuis 1967, la Société des Ciments d'Abidjan accompagne le développement des infrastructures ivoiriennes. Son savoir-faire a contribué à la réalisation de plusieurs ouvrages emblématiques, notamment la Tour F du Plateau, le pont Alassane Ouattara de Cocody et le chantier du Métro d'Abidjan.

Forte de cette expérience, l'entreprise propose une gamme de produits répondant aux besoins variés du secteur. Le CPA 42,5 est destiné aux ouvrages nécessitant de hautes résistances mécaniques, tandis que le CHF 53A est particulièrement recommandé pour les fondations, les ouvrages maritimes et les environnements agressifs grâce à sa résistance aux sulfates et à sa faible chaleur d'hydratation.

Une réponse aux exigences de la construction de demain

Face à la montée des préoccupations environnementales et à la recherche de matériaux plus vertueux, la SCA mise désormais sur ses ciments bas carbone pour accompagner la transformation du secteur de la construction.

Avec l'arrivée de l'ECO 32,5 CEM VI 32,5 R, disponible sur le marché ivoirien depuis le 16 septembre 2026, l'entreprise propose une solution à la fois économique, performante et durable. Capable de produire jusqu'à 40 briques utilisables dès le lendemain et conçues pour limiter les fissurations, ce ciment se positionne comme une référence pour les travaux courants de maçonnerie.

Aux côtés de l'ECO 32,5, la SCA poursuit la commercialisation de ses autres gammes, notamment l'ECO 42,5, le CPA 42,5, le CHF 53A ainsi que les ciments dédiés aux usages traditionnels. Mais au SIA 2026, c'est bien l'ECO 32,5 CEM VI 32,5 R qui s'est imposé comme le symbole de la volonté de l'entreprise de concilier performance technique, accessibilité et réduction de l'empreinte carbone dans le secteur de la construction.