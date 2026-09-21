Cote d'Ivoire: Facobly - L'Ong Coeur Glorieux soutient la rentrée scolaire à travers l'opération « Le Cartable du Sourire » à Mangouébi

L'Ong Coeur Glorieux a posé un acte de solidarité en faveur des élèves de Mangouébi, localité située dans la sous-préfecture de Facobly. Dans le cadre de son initiative baptisée « Le Cartable du Sourire », l'organisation a procédé à la distribution de kits scolaires aux enfants du CP au CM2, avec pour objectif de soutenir les familles et de favoriser de meilleures conditions d'apprentissage.

Pour l'occasion, cahiers, stylos, crayons et autres fournitures ont été remis aux bénéficiaires lors d'une cérémonie qui a rassemblé autorités administratives et éducatives, chefs traditionnels, responsables communautaires, enseignants, parents d'élèves ainsi que les enfants concernés.

Au-delà de la simple remise de matériel scolaire, cette action vise à alléger les charges que représente la rentrée pour de nombreux ménages. L'Ong rappelle en effet que, pour certaines familles, l'achat des fournitures constitue un véritable défi financier, particulièrement lorsque plusieurs enfants sont scolarisés simultanément.

Les kits distribués viennent ainsi apporter une aide concrète aux parents tout en permettant aux élèves d'entamer l'année scolaire avec les outils indispensables à leur formation.

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« Nous sommes venus remettre des kits scolaires aux enfants du CP au CM2, pour apporter, à notre niveau, un petit soutien aux familles et permettre aux enfants de commencer leur année scolaire avec les outils nécessaires », a indiqué Kotchi Yann De Granges, chargée de la communication de l'Ong.

À travers cette initiative, Coeur Glorieux entend également transmettre un message d'espoir et rappeler que l'éducation est une responsabilité partagée. S'adressant aux parents, la représentante de l'Ong a souligné l'importance de leur implication dans le suivi scolaire des enfants. Selon elle, l'accompagnement parental, l'encouragement quotidien, l'écoute des difficultés rencontrées par les élèves et le maintien du dialogue avec l'école sont autant d'éléments favorisant la réussite scolaire.

Quant aux enfants, elle les a exhortés à faire preuve de détermination et à croire en leur potentiel. « Ne pensez jamais que parce que vous êtes dans un village, vos rêves doivent être petits », leur a-t-elle lancé, les invitant à respecter leurs enseignants, écouter leurs parents et persévérer dans leurs études.

Présent à cette cérémonie, Philippe Bosson Kamelan, inspecteur de l'enseignement préscolaire et primaire et chef de circonscription, a salué cette initiative tournée vers l'intérêt de la communauté. Au nom de la délégation, il a remercié les populations pour leur accueil chaleureux et mis en avant l'importance du dialogue entre les acteurs locaux et les communautés.

Il a également insisté sur la nécessité de mener des actions concrètes dans un climat de respect mutuel et d'entente, estimant que l'implication des chefferies traditionnelles et de la jeunesse constitue un facteur essentiel dans la réussite des initiatives communautaires.

Même son de cloche du côté de la Mutuelle de Mangouébi. Son président, Bahou Guehi Roger, s'est réjoui de la mobilisation des chefs traditionnels, des cadres, des jeunes et des femmes autour de cette activité. Il a rappelé que l'éducation, le développement ainsi que le bien-être des enfants demeurent des priorités majeures pour la communauté, tout en appelant au renforcement de l'unité et de la solidarité.

Dans l'enceinte de l'établissement scolaire, la portée de cette action dépassait largement la valeur matérielle des fournitures remises. Pour de nombreux élèves disposant de moyens limités, commencer l'année scolaire avec un cahier, un stylo ou d'autres outils essentiels représente un encouragement important et une source de sérénité pour les premiers jours de classe.

À travers l'opération « Le Cartable du Sourire », l'Ong Coeur Glorieux réaffirme ainsi sa volonté d'accompagner les familles, d'encourager les enfants dans leur parcours éducatif et de rappeler que la réussite scolaire repose sur l'engagement de toute la communauté.

À Mangouébi, cette initiative a contribué à redonner espoir aux élèves, à soulager temporairement les parents et à renforcer l'engagement collectif en faveur de l'école.