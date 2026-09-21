Afrique: Basket-ball - La Fibb fête ses succès

La grande famille de la balle au panier n'a jamais obtenu autant de performances que sous le magistère du président Moussa Diarra.

Le président Moussa Diarra a officiellement présenté, samedi, le trophée de champion d'Afrique des nations des U-18 garçons aux présidents de clubs, aux responsables de centres de formations, aux encadreurs et aux partenaires de la balle au panier en Côte d'Ivoire.

La cérémonie, qu'il a voulu grandiose et festive, avec un humoriste et un orchestre, s'est déroulée dans une somptueuse salle de l'Hôtel des armées, au Camp Gallieni, au Plateau.

Une façon pour lui d'honorer la mémoire du chef d'état major adjoint, le général de division Ali Dem Justin, décédé la veille des festivités du 66e anniversaire de la Côte d'Ivoire. C'est un secret de polichinelle, Ali Dem avait le gros ballon orange chevillé au corps.

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Après l'avoir pratiqué comme joueur au collège et au lycée, il était devenu, malgré le calendrier militaire rigide, un promoteur et dirigeant sportif de premier plan. C'est à juste titre que Moussa Diarra avait demandé une minute de silence à son honneur.

Au-delà de la fête du titre des U-18 garçons, il s'agissait pour le patron de la Fibb de retracer, à mi-parcours, le chemin parcouru. Que de chantiers réalisés !

Il y a non seulement deux titres de champion d'Afrique remportés chez les jeunes, une administration digitalisée, dans un siège imposant, mais il y a surtout, ces énormes progrès au titre de la gouvernance, qui ont créé une sorte de confiance et d'ambiance familiale que tous saluent.

« Mais tout cela n'aurait pas été possible si vous, les clubs, partenaires et médias n'avaient cru en notre projet », a indiqué le président Diarra. Il a rappelé « qu'en trois années de mandat, plus de 320 millions de Fcfa ont été distribués directement aux clubs pour le développement de notre discipline. Pour la première fois de notre histoire, les clubs de Première division ont bénéficié d'une subvention directe de 5 millions de Fcfa chacun. Douze clubs masculins et huit clubs féminins ont ainsi bénéficié de cette enveloppe sur une seule saison ».

On comprend donc cette ferveur autour des actions de la fédération. Mais Moussa Diarra, malgré ces avancées notables, ne semble pas rassasié.

Il a encore annoncé de belles choses dont les contours seront sûrement définies lors de l'assemblée générale ordinaire prévue samedi, au Palais des sports de Treichville.