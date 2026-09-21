Congo-Kinshasa: Route Kananga-Kalamba-Mbuji - 43 km revêtus en 2 ans de travaux

Plus de 50 kilomètres de la route Kananga-Kalamba-Mbuji ont déjà atteint l'étape de la couche de fondation, destinée à supporter les différentes couches constituant la chaussée. Parmi eux, figurent 43 kilomètres sont déjà revêtus sur les 230 prévus. C'est le constat dressé par le ministre d'État en charge des Infrastructures et Travaux publics, John Banza Lunda, lors d'une visite d'inspection effectuée dimanche 20 septembre dans la province du Kasaï-Central.

Avec une quarantaine de kilomètres revêtus, dont une trentaine entièrement asphaltée et une vingtaine au stade de la monocouche et de la couche de base, la route Kananga-Kalamba-Mbuji affiche une évolution jugée encourageante.

Des villages désenclavés

En séjour de travail dans l'espace Kasaï, John Banza Lunda s'est rendu sur le chantier pour évaluer l'état d'avancement des travaux. Sur place, Jean-Claude Mido Mbuete, assisté notamment du directeur provincial de l'ACGT ainsi que des équipes de contrôle et de surveillance, a indiqué que le taux global d'exécution du projet est estimé à près de 22 %.

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Selon l'ACGT, les travaux se poursuivent sur plusieurs fronts, notamment la construction des ouvrages d'assainissement et la mise en oeuvre des différentes sous-couches de la route. L'approvisionnement en bitume en cours devrait également permettre de poursuivre les opérations de revêtement.

Les villages de Matamba, Shamatengu, Kadiata, Kambundi et Mbula-Mbula, situés au PK 50, bénéficient déjà d'une meilleure connectivité grâce à l'avancement du chantier.

Avant l'année 2018

Vers le PK 60, les travaux de la couche de fondation se poursuivent. Afin de garantir la qualité des ouvrages, les missions de contrôle et de surveillance réalisent régulièrement des essais techniques à chaque étape d'exécution.

Sur le chemin du retour vers Kananga, le directeur général adjoint de l'ACGT a également inspecté plusieurs chantiers en cours de réalisation dans l'espace Bandundu.

Le démarrage effectif et officiel des travaux de cette route avait eu lieu le mercredi 3 juillet 2024. La cérémonie avait été dirigée par le ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction, Alexis Gisaro, à Matamba (Kasaï-Central). Et ces travaux sont censés s'achever avant 2028. « Je ne terminerai jamais mon mandat sans que les travaux de construction de la Kalamba-Mbuji soient achevés », avait promis le président Félix Tshisekedi, lors de son meeting sur la place de l'Indépendance à Kananga (Kasai-Central), mardi 24 décembre 2024.