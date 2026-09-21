Congo-Kinshasa: Comment faciliter l'accès à la justice aux personnes vulnérables

21 Septembre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

En République démocratique du Congo, de nombreuses personnes victimes de violations de leurs droits rencontrent encore des difficultés pour accéder à la justice et obtenir réparation.

Faute d'accompagnement juridique ou judiciaire, certaines situations peuvent s'aggraver, avec des conséquences qui dépassent parfois le cadre individuel : recours à la vengeance privée, conflits, insécurité ou encore fragilisation du tissu social.

Pour répondre à cette difficulté, l'ONG Alert International met en oeuvre le projet « Uhaki Bila Mipaka », qui vise notamment à faciliter l'accès gratuit à des services d'aide juridique et d'assistance judiciaire pour les personnes vulnérables.

Mais concrètement, comment fonctionne ce projet ? Qui peut en bénéficier ? Et surtout, comment accéder à cette assistance ?

Okapi Service en parle avec Monsieur Jhon Kazembe, chargé du projet « Accès à la justice » au sein d'Alert International.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

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