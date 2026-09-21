Congo-Kinshasa: Cancer chez l'enfant - Que doivent savoir les parents

21 Septembre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Le cancer chez l'enfant reste une réalité encore peu connue de nombreuses familles en République démocratique du Congo.

Pourtant, lorsqu'un enfant est atteint de cette maladie, le diagnostic et la prise en charge doivent intervenir le plus rapidement possible. Mais entre le manque d'information, les difficultés d'accès aux soins et les moyens financiers parfois limités, certaines familles se retrouvent démunies.

C'est dans ce contexte que l'association Elykia Hope mène la campagne « Septembre en Or RDC 2026 », du 14 au 25 septembre, autour du thème : « Les cancers de l'enfant se soignent : informons, soutenons, agissons ».

Alors, que doivent savoir les parents sur les cancers de l'enfant ? Comment les reconnaître, où se faire prendre en charge et comment éviter les abandons de traitement ?

Okapi Service en parle avec Madame Patricia Kabamba, présidente et cofondatrice de l'association Elykia Hope et Madame Claire Wana yeni, marraine de la maison Congo qui accompagne l'association Elykia.

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